Permessi e abbonamenti: Metro fa il punto

mercoledì, 13 maggio 2020, 14:46

Metro srl ricorda che coloro che sono in possesso di permesso Ztl annuale 2019 hanno la validità prorogata fino al 31 agosto e possono procedere con il rinnovo negli uffici di Metro a partire dal 1° luglio 2020. I permessi annuali che si rinnovano hanno validità 1° gennaio - 31 dicembre, indipendentemente dalla data del rinnovo. Per questo motivo i cittadini che hanno già rinnovato o che rinnoveranno avranno diritto a uno sconto del 20 per cento: per chi ha già pagato è previsto il rimborso.

Il rilascio di un nuovo permesso annuale, se viene richiesto entro il 31 agosto, avrà uno sconto del 20 per cento, che sarà calcolato in base al periodo rimanente dell'anno. Chi lo richiede dopo il 31 agosto, invece, pagherà il costo previsto per i mesi che restano, senza lo sconto del 20 per cento. Scontati del 20 per cento anche i permessi giornalieri richiesti fino al 31 agosto per: sosta negli stalli gialli, accesso nella Ztl tra le 20 e le 8 di mattina, acesso nella Ztl A in qualsiasi orario, accesso al centro storico per i veicoli eccedenti per sagoma e peso. I permessi nuovi categoria A1, invece, pagano l'importo totale, perché non scadono entro l'anno.

Infine, in relazione agli abbonamenti per i parcheggi, è previsto il rimborso totale per chi ha acquistato l'abbonamento per il mese di aprile e il rimborso di metà importo per coloro che hanno acquistato l'abbonamento per il mese di marzo. Saranno inoltre rimborsati gli importi interi per le mensilità successive per i parcheggi Palatucci e Carducci, gratuiti, h24, fino al 31 dicembre.