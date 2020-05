Si conclude lo "Scaffale Lucchese"

Altre notizie brevi

lunedì, 4 maggio 2020, 22:33

L'Associazione parco di S. Anna ONLUS ringrazia i propri soci per la solidarietà dimostrata verso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Luca di Lucca:"Carissimo/a Socio/adesideriamo ringraziarti di cuore per la solidarietà che hai dimostrato verso il reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale San Luca.

lunedì, 4 maggio 2020, 21:18

Il consigliere comunale Fabio Barsanti propone un allargamento temporaneo del suolo pubblico per il rilancio delle attività nel rispetto delle misure di distanziamento. "Questa proposta - dice Barsanti - si unisce alla mia solidarietà nei confronti dei commercianti che stanno lottando per salvare attività e posti di lavoro.

lunedì, 4 maggio 2020, 19:52

Il presidente provinciale di Forza Italia giovani, Giovanni Ricci, interviene in merito alla questione dei parcheggi tornati gratuiti in città da ordinanza comunale."Ho appreso in questi giorni dai giornali - commenta -, che l’amministrazione comunale ha varato in uno dei provvedimenti per la riapertura, un ritorno dal 5 di maggio...

lunedì, 4 maggio 2020, 12:48

Un altro gesto di solidarietà da parte di Pierluigi Rumbo e Alberto Gori, imprenditori di Porcari che hanno donato 200 mascherine Fpp2 alla polizia municipale per consentire agli agenti in servizio di svolgere nella massima sicurezza – per sé stessi e per gli altri – il proprio lavoro.

lunedì, 4 maggio 2020, 10:56

La memoria di una donna, quando pensa agli operatori che l’hanno assistita durante il parto, si ferma maggiormente sulle mani, sul tocco.

sabato, 2 maggio 2020, 16:00

L’assessore alla cultura Stefano Ragghianti, esprime il cordoglio dell’amministrazione comunale per la prematura scomparsa dell’artista Giacomo Verde:

sabato, 2 maggio 2020, 13:41

Da lunedì 4 maggio sarà attivo "LuccAscolta - Una rete per superare le distanze", il nuovo progetto promosso dall'amministrazione comunale insieme con il Centro operativo comunale di Protezione Civile e l'associazione "La Città delle Donne" si legge dalla pagina social del Comune di Lucca.

sabato, 2 maggio 2020, 13:37

Il segretario del circolo centro storico del Pd Roberto Panchieri: Anche se in ritardo, con la decisione di dare avvio alla cosiddetta Fase 2 la politica pare essersi ripresa i ruoli di indirizzo e di gestione della drammatica crisi iniziata alla fine di febbraio.

sabato, 2 maggio 2020, 12:21

Un appello rivolto ai giovani, perché all’interno delle associazioni di volontariato possano dare il loro contributo e rinnovare le proposte del terzo settore, perché possano sentirsi protagonisti di nuove iniziative in ambito sociale adeguate alla fase complessa post pandemia che ci aspetta e che richiede l’impegno di tutti.

giovedì, 30 aprile 2020, 19:05

Consigliere comunale Lega Salvini premier Bruno Zappia: Alcuni sindaci tra cui Menesini, hanno scritto una lettera al presidente del consiglio Giuseppe Conte e noi come opposizione siamo d'accordo sui contenuti. Il sindaco Menesini chiede che sia rivista al più presto il piano delle aperture delle attività, ritenendo che entro la...