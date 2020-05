Sistema Ambiente precisa: "Pagamento della Tari: il rinvio riguarda solo le utenze non domestiche rimaste chiuse a causa del Covid"

venerdì, 22 maggio 2020, 15:22

Il 16 maggio 2020 è decorso il termine per il pagamento della seconda rata della tariffa rifiuti corrispettiva. Sistema Ambiente precisa che il pagamento della tariffa è rinviato al 30 novembre 2020 per le sole utenze non domestiche individuate nella deliberazione del consiglio comunale di Lucca n. 20 del 12.05.2020: il rinvio è quindi limitato alle utenze non domestiche (con estensione agli alberghi, alle strutture ricettive e ai distributori di carburante) che hanno sospeso la propria attività in conseguenza dei provvedimenti emanati dal Governo per contrastare il diffondersi dell'epidemia da Covid-19.

Per queste stesse utenze, inoltre, è stato anche stabilito che la parte variabile della tariffa sarà ridotta dell'importo corrispondente al periodo di effettiva sospensione dell'attività e per tutte loro le scadenze delle rate della tariffa di maggio, settembre e novembre sono posticipate al 30 novembre.

Nulla cambia, invece, per le altre utenze industriali e commerciali che non hanno subito sospensioni o chiusure a causa del Covid-19: a queste è arrivato l'avviso per il pagamento della seconda rata della tariffa, che deve essere effettuato secondo le modalità stabilite.