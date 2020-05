Sistema Ambiente: uffici amministrativi chiusi lunedì 1. Servizio garantito regolarmente il 2 giugno

Altre notizie brevi

sabato, 30 maggio 2020, 16:23

Ad intervenire è Chiara Benedusi, responsabile Dipartimento Equità Sociale e Disabilità FDI Provincia di Lucca: "Per i non udenti la lettura delle labbra è spesso fondamentale per poter comunicare. Penso che i Comuni della provincia di Lucca debbano prendere esempio da quello di Pietrasanta, che insieme alle associazioni che si...

sabato, 30 maggio 2020, 16:14

"Non servono molte parole per riassumere il consiglio straordinario sul rilancio delle attività capannoresi che, come opposizione, abbiamo chiesto e ottenuto con forza. Bastano i fatti. E i fatti dicono che la maggioranza ha bocciato sistematicamente ogni proposta presentata dall'opposizione, che fosse economica o prettamente socio - culturale.Abbiamo accolto con...

sabato, 30 maggio 2020, 14:30

Riapre mercoledì 3 giugno il call center della Libera professione dell’Azienda USL Toscana nord ovest, al quale i cittadini potranno rivolgersi per prenotare le prestazioni disponibili a partire dal 15 giugno.

sabato, 30 maggio 2020, 13:59

"Apprendo con stupore che il comune di Lucca, attraverso l'Assessore alle attività produttive Valentina Mercanti, ha deciso di non concedere il raddoppio automatico dello spazio pubblico alle attività commerciali presenti sul territorio comunale. Così, le domande per chiedere e ottenere tale concessione dovranno seguire l'iter tradizionale e i casi saranno...

sabato, 30 maggio 2020, 11:05

L'amministrazione comunale festeggia la Festa della Repubblica con un’iniziativa in programma martedì 2 giugno alle ore 11.30 al Monumento ai Caduti di Marlia. L'evento è realizzato assieme alla corale S.Cecilia di Marlia in collaborazione con la Filarmonica Alfredo Catalani, l'associazione Autieri d'Italia e l'associazione nazionale Combattenti e Reduci.

sabato, 30 maggio 2020, 10:39

Il consiglio comunale di Capannori ha deliberato l’affidamento in concessione della gestione dell’asilo nido “Il Grillo Parlante” unitamente al contributo di oltre 200.000 euro per ognuno del 10 anni della durata della concessione al fine di garantire al gestore l’equilibrio economico-finanziario.

sabato, 30 maggio 2020, 09:52

Da lunedì 1° giugno riaprono gli uffici informazione e accoglienza turistica di Lucca, in particolare quello di porta San Donato vecchia - piazzale Verdi - gestito da Metro srl - sarà aperto tutti i giorni con orario 9.30 -18.30 tel.

venerdì, 29 maggio 2020, 14:25

Dal 15 giugno le Isole Ecologiche Ascit, ad eccezione di Lammari, riapriranno al pubblico senza appuntamento rispettando il consueto orario di apertura: gli utenti potranno di nuovo recarsi a Salanetti 1 per gli sfalci e potature, mentre potranno conferire tutti gli altri materiali a Salanetti 2 , Colle di Compito...

venerdì, 29 maggio 2020, 14:02

A partire da domani, sabato 30 maggio, la chiesa e i chiostri del Complesso Conventuale di San Francesco saranno nuovamente aperti al pubblico.

venerdì, 29 maggio 2020, 12:32

Sarà riaperto da oggi, venerdì 29 maggio, il Museo Pucciniano di Celle dei Puccini, nel Comune di Pescaglia, di proprietà dell’associazione Lucchesi nel Mondo.