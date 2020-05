Socialismo XXI della Toscana: un invito in vista delle elezioni

Altre notizie brevi

giovedì, 21 maggio 2020, 17:06

Aperti gli uffici di Sistema Ambiente di Borgo Giannotti e di Borgo a Mozzano. Da ieri, mercoledì 20 maggio, infatti, è possibile accedere alla struttura ma solo su l'appuntamento (per prenotare: 0583.33211 e 800.275445).

giovedì, 21 maggio 2020, 16:34

Sono 10.000 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 18 in più rispetto a ieri. 3 di questi nuovi casi provengono dalla campagna di test sierologici avviata da Regione Toscana alla fine di aprile. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente.

giovedì, 21 maggio 2020, 15:54

Il consigliere del Partito democratico e presidente della Commissione Territorio e ambiente, Stefano Baccelli, ha presentato una mozione per chiedere alla Giunta di anticipare all’8 giugno la riapertura dei centri estivi e di avviare già in estate una sperimentazione per far ripartire i nidi.“La Regione Toscana prenda in considerazione la...

giovedì, 21 maggio 2020, 15:20

"Più di un articolo della Costituzione è dedicato ai diritti inviolabili dell'uomo, benefici essenziali che riguardano la persona in quanto tale. Un valore naturale che va oltre il pensiero politico e pone l'attenzione sulla sacralità della vita".

giovedì, 21 maggio 2020, 11:45

So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara, informa che nel mese di giugno partiranno corsi legati al settore della sicurezza nei luoghi di lavoro, che si svolgeranno in modalità di didattica a distanza ovvero sia in versione on line.

mercoledì, 20 maggio 2020, 16:02

Tra i settori maggiormente colpiti dagli effetti economici della pandemia Covid-19 spicca il comparto florovivaistico italiano che sta vivendo una situazione di estrema difficoltà. Il periodo primaverile, infatti, è quello in cui si realizzano i maggiori introiti e se la filiera del vivaismo orticolo ha proseguito il lavoro a sostegno...

mercoledì, 20 maggio 2020, 15:18

Nella giornata di ieri Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil Toscana hanno incontrato in videconferenza la Regione Toscana, l'Ufficio scolastico regionale e la Dussmann service (capofila dell'appalto regionale pulizie e sorveglianza nelle scuole).L'incontro era stato sollecitato dai sindacati per denunciare ancora una volta l'epopea che stanno attraversando le 264...

mercoledì, 20 maggio 2020, 15:17

Per la rassegna "Il territorio racconta", promossa dal Comune di Capannori, dedicata alla scoperta degli autori del territorio, domani, giovedì 21 maggio, alle ore 17 è in programma la presentazione del libro "Ismail e il grande coccodrillo del mare" di Costanza Savini (Euno Edizioni) con prefazione di Giovanni Discolo.

mercoledì, 20 maggio 2020, 15:04

Terminato il periodo di lockdown, sono riprese a pieno regime la scorsa settimana le operazioni di cura del verde pubblico su tutto il territorio comunale.

mercoledì, 20 maggio 2020, 15:04

Garantire la massima inclusione dei bambni e dei ragazzi con disabilità nei centri estivi che saranno realizzati sul territorio, rappresentare a Regione e Governo le necessità di sostegno delle famiglie con disabili chiedendo che venga quanto prima riconosciuto e tutelato il lavoro dei Caregivers familiari, ovvero di coloro che si...