"Summer Festival annullato, Lucca privata di una grande opportunità"

venerdì, 22 maggio 2020, 13:58

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve lettera di Elio Antichi sull'annullamento, per questa edizione, del Lucca Summer Festival.



"Ciò che era ben prevedibile è stato annunciato ! Il Summer festival 2020 è stato annullato ! Mi dispiace per Mimmo, per tutti i tecnici, per coloro che seguono i concerti proposti dal Summer Festival, per gli albergatori, per i ristoratori, in una parola .. per la città di Lucca che viene privata di quella che è una grande opportunità ! E'un momento difficile per tutti. Speriamo di riprenderci e di essere ancora più creativi per fare della nostra Lucca , la città che merita di essere.....la più bella!!!"