Teatro del Giglio: per la richiesta voucher l’ultimo giorno utile è mercoledì 20 maggio

Altre notizie brevi

mercoledì, 20 maggio 2020, 15:04

Terminato il periodo di lockdown, sono riprese a pieno regime la scorsa settimana le operazioni di cura del verde pubblico su tutto il territorio comunale.

mercoledì, 20 maggio 2020, 15:04

Garantire la massima inclusione dei bambni e dei ragazzi con disabilità nei centri estivi che saranno realizzati sul territorio, rappresentare a Regione e Governo le necessità di sostegno delle famiglie con disabili chiedendo che venga quanto prima riconosciuto e tutelato il lavoro dei Caregivers familiari, ovvero di coloro che si...

mercoledì, 20 maggio 2020, 15:03

Realtà associative (sportive e di promozione sociale) e parrocchiali cercasi per organizzare i centri estivi con i bambini e i ragazzi altopascesi. È infatti pronto l'avviso pubblico rivolto a tutte le realtà del territorio di Altopascio che vogliono allestire attività estive per il periodo compreso tra il 15 giugno e...

mercoledì, 20 maggio 2020, 14:11

"Da una parte la gioia per poter ricominciare a lavorare dopo mesi d'inattività - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - dall'altra, almeno per quel che riguarda i titolari delle autoscuole lucchesi, l'indeterminatezza riguardo a come muoversi nella loro attività."

mercoledì, 20 maggio 2020, 13:24

Bruno Zappia, consigliere comunale Lega Salvini premier: Il primo lavoro che deve essere fatto quando riapriranno i cantieri e con priorità assoluta è la caserma dei carabinieri a Capannori in via dei colombini n 9. Necessitano da subito i lavori di ristrutturazione dell'edificio, ma soprattutto il rifacimento del tetto.

mercoledì, 20 maggio 2020, 12:48

«No alla politica che schiaffa alunni e studenti a lezione dal divano di casa senza pensare soluzioni. Dal Pd che a Lucca amministra il Comune e guida la Provincia, che a Firenze governa la Regione e che a Roma è azionista paritario di questo imbarazzante governo vogliamo risposte, non domande...

mercoledì, 20 maggio 2020, 12:46

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha donato 77 kit per il rilevamento dei parametri medici a distanza alle tre zone distretto della provincia di Lucca. La consegna è avvenuta oggi, martedì 19 maggio 2020 presso il Centro direzionale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, in via Cocchi a Pisa.

mercoledì, 20 maggio 2020, 12:41

Per tutti gli utenti dei comuni serviti da Ascit sarà possibile conferire materiale alle Isole Ecologiche di Lammari e Colle di Compito anche di pomeriggio: l’azienda ha provveduto ad organizzare ulteriori aperture per far fronte alle esigenze dei cittadini che vedranno così ridursi i tempi di attesa sui conferimenti di...

martedì, 19 maggio 2020, 20:59

Confartigianato Imprese Lucca: La riapertura dei saloni di estetica e dei parrucchieri è stata vissuta con soddisfazione dagli operatori del settore che, finalmente, hanno potuto rivedere i loro clienti. La gran parte di questi ha riaperto fin da lunedì 18 maggio con orari no stop, al fine di cercare di...

martedì, 19 maggio 2020, 20:56