Venerdì 15 maggio Giulia Giovacchini presenta in diretta streaming il suo libro 'Mille sogni, mille tramonti'

mercoledì, 13 maggio 2020, 14:46

Per la rassegna "Il territorio racconta", promossa dal Comune di Capannori, dedicata alla scoperta degli autori del territorio, venerdì 15 maggio alle ore 21 è in programma la presentazione del libro "Mille sogni, mille tramonti" di Giulia Giovacchini. Sarà possibile seguire l’evento in diretta sul canale Youtube del Comune https://www.youtube.com/user/ComuneCapannori/. L’autrice risponderà anche alle domande che le verranno poste nella chat.



Mille sogni, mille tramonti

“Mille sogni, mille tramonti” è una raccolta. Una raccolta di frasi, di emozioni e di sentimenti, unite da un filo illogico che le lega insieme senza pretendere niente che non sia l'emozione stessa. Parla di vita, di felicità e di dolore, dei viaggi e della fragilità umana. Parla del mare, e del rispetto per la montagna e la natura in sé. Parla di quanto si faccia fatica a realizzare i propri sogni, di quanto bisogna lottare per poterli raggiungere. “Mille Sogni, Mille Tramonti” è un'accozzaglia di sentimenti descritti a parole, benché si sappia benissimo che i sentimenti rimarranno sempre impossibili da tradurre in frasi. E' un inno all'esser felici, a sentirsi vivi, a lottare per realizzarsi. Un inno a vivere la propria vita, a sentirsi liberi, a godere dei dettagli del mondo. Una spinta a viaggiare, a conoscere, a trovare il proprio posto nel mondo, fermandosi di fronte alla bellezza che ci circonda ovunque possiamo metter piede. Sono frasi, poesie e racconti, la trama di una storia di vita che è fatta di sorrisi, di lacrime e di sentimenti. “Mille Sogni, Mille Tramonti” è un libro che fa da voce a quelle persone che ancora voce, per vergogna, non l'hanno ancora trovata.