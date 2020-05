Vivere è reagire, vivere è riaprire, per tutti. Arte e persone tornano alla galleria d'arte

Altre notizie brevi

Il consigliere regionale Pd e presidente della Commissione Territorio e ambiente, Stefano Baccelli, raccoglie l’appello dei sindacati, del presidente della Provincia, Luca Menesini, e dei Sindaci del territorio e presenta un’interrogazione alla Giunta regionale: “Scenario inaccettabile per le scuole della provincia di Lucca”“Il taglio di 43 cattedre nella provincia di...

Da giovedì 28 maggio 2020 alle ore 14:00 il Museo di Sant’Anna di Stazzema aprirà le porte ai visitatori. Saranno necessari alcuni giorni per ottemperare alle direttive impartite nel DPCM del 17 maggio 2020 e nell’Ordinanza Regione Toscana n.

Da domani, martedì, sul territorio ripartono al completo i mercati settimanali. Quello di San Leonardo in Treponzio sarà il primo che, oltre ai banchi alimentari che a Capannori sono sempre stati presenti durante la fase 1 dell'emergenza sanitaria, ospiterà anche quelli di altri settori merceologici.

Gli 872 studenti delle classi prime del territorio – 414 delle "elementari" e 458 delle "medie" – a partire da domani (martedì) riceveranno direttamente a casa le borracce in acciaio inox del Comune di Capannori. A consegnarle sarà il centro operativo comunale di protezione civile.

Il vincolo interno. Mercoledì 20 maggio alle 21, appuntamento sulla pagina Facebook del Limes Club – Pisa (www.facebook.com/limesclubpisa) per la presentazione del numero 4/2020 di Limes – Rivista italiana di geopolitica. In questo periodo così critico per il nostro Paese, anche gli incontri del Limes Club Pisa, organizzati in collaborazione...

Promosso dal Comune e dal 'Patto per la scuola' sarà in diretta facebook dalle ore 18 alle ore 20. Gli scenari futuri della scuola dopo l'emergenza sanitaria sarà uno dei temi al centro dell'incontro “La scuola dell'ascolto.

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che giovedì 21 maggio effettuerà un intervento urgente e non rinviabile nel centro storico di Lucca per eseguire una connessione di una nuova attività commerciale ed effettuare il necessario potenziamento di rete e...

Stasera alle 21.15, Sui passi di Puccini presenta il primo evento online della stagione estiva. Il primo appuntamento sarà dedicato a Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, nel giorno del 130° anniversario dalla sua prima esecuzione assoluta al Teatro Costanzi di Roma.

L'amministrazione comunale invita i pubblici esercizi e i negozi che intendono richiedere l'utilizzo di suolo pubblico in vista della riapertura delle attività, per poter mettere in atto le misure di sicurezza, e, in particolare, il rispetto del distanziamento sociale, a darne comunicazione al Comune quanto prima.

Conferenza telematica sul tema "Coronavirus: epidemiologia e clinica" sabato 16 maggio dalle ore 9,30 alle ore 13,00 a cura dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Lucca.