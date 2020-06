Anche a Lucca, come in altre 40 città italiane, si terrà un nuovo presidio per la riapertura in sicurezza delle scuole a settembre

venerdì, 19 giugno 2020, 12:27

Anche a Lucca, come in altre 40 città italiane, si terrà un nuovo presidio per la riapertura in sicurezza delle scuole a settembre, all’interno della nuova giornata di mobilitazione nazionale indetta per il 25 giugno. Il comitato Priorità alla Scuola di Lucca, i Cobas Scuola Lucca, Potere al Popolo Lucca, il Comitato nazionale docenti precari (CNDP) e il Coordinamento nazionale precari scuola (CNPS) convocano il presidio per giovedì 25 giugno alle 17,30 in piazza San Michele.