Capannori, Pasquini (FdI): "Dalla provincia di Lucca ci aspettiamo azioni organiche per la promozione turistica"

giovedì, 18 giugno 2020, 15:30

Così interviene Cristina Pasquini, Fratelli d'Italia Capannori, in una nota stampa: "Fa molto piacere che a Capannori la storia si ripeta con iniziative culturali che hanno segnato il percorso di crescita e conoscenza del nostro territorio. Le iniziative di cui abbiamo memoria sono "Andar per Capannori", alla scoperta delle risorse naturali e tipiche del territorio e "Capannori tra natura e cultura", un territorio da riscoprire. In entrambi i casi le iniziative a titolo gratuito si svolgevano in diversi mesi e si ripetevano ogni anno. Ideazione e gestione erano affidate all'ufficio cultura del Comune, che si avvaleva di esperti di varie discipline e della Pro-loco dei paesi di Capannori. Le iniziative, come target, erano rivolte ai capannoresi e agli abitanti dei comuni limitrofi e non avevano la presunzione di arrivare fino ai turisti, poiché i mezzi di comunicazione e marketing non erano quelli che oggi abbiamo a disposizione. Venendo alle due lodevoli iniziative, di cui si riconosce il valore culturale (per i ristoranti il valore della cultura è quello di usare e promuovere i prodotti locali), ci sembra un pò troppo pensare che queste rivestano anche un valore turistico. Le iniziative possono acquisire valenza turistica se si includono pure gli agriturismi, che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, se viene predisposto un unico progetto, con specifico piano di comunicazione che utilizzi mezzi e strumenti idonei per raggiungere, almeno, i potenziali turisti italiani, da nord a sud della penisola, che riteniamo essere quelli di prossimità. Per il turismo oltralpe e del mondo, attendiamo, seppur in grosso ritardo rispetto ad altri paesi e regioni, che il Governo e l'Enit, la Regione Toscana e la sua Agenzia Toscana Promozione predispongano importanti azioni di marketing.A livello locale, dai Comuni e dalla Provincia di Lucca, ci aspettiamo azioni organiche - non solo di accoglienza e comunicazione proprie come "ambiti territoriali" - finalizzate alla promozione, coinvolgendo anche il distretto del cartario e la nautica, che hanno importanti relazioni nel mondo".