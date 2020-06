Codacons rettifica: "Dentix Italia non è fallita"

giovedì, 18 giugno 2020, 17:11

"A rettifica di quanto da noi diffuso sul fallimento della società "Dentix Italia", l'ufficio stampa della stessa, ci ha comunicato che al momento non è stata presentata istanza di fallimento.



Dati dati a disposizione dell'Associazione risultano però attualmente chiusi gli esercizi commerciali della società.



Pazienti e dipendenti coinvolti chiedono tutela; l'Associazione resta a disposizione di tutti coloro che ne hanno bisogno tramite i propri canali: via e-mail all'indirizzo info@codaconslombardia.it e tramite il proprio sito internet www.codaconslombardia.it."