Codice giallo fino alle 18 di giovedì 11 giugno per pioggia e temporali

giovedì, 11 giugno 2020, 16:01

Sono 10.158 i casi di positività al Coronavirus, 10 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 8.558 (l’84,2% dei casi totali).

giovedì, 11 giugno 2020, 15:46

"Il settore cartario italiano, non solo quello legato all'importante distrettto di Lucca, sostiene l'emendamento dell'Onorevole Zucconi che ha l'obiettivo di far rilasciare i titoli di efficienza energetica (definiti 'certificati bianchi') con netto anticipo rispetto ai 120 giorni previsti, in modo da sostenere la liquidità delle aziende in questa delicata fase pandemica".

giovedì, 11 giugno 2020, 15:11

‍Un appuntamento formativo da non perdere! Sabato 13 giugno, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, si terrà il corso online promosso dal nostro Ordine sul tema "La patologia da eventi traumatici estremi in era Covid-19". Al termine dell’incontro potranno essere fatte domande alle relatrici.

giovedì, 11 giugno 2020, 13:16

Sabato 13 Giugno. Un'escursione di mezza giornata tra Altopascio e Galleno, alla scoperta di un territorio ricco di storia e natura. Tra la Piana Lucchese e il Valdarno, si alzano i modesti rilievi delle Cerbaie, colline molto dolci, un tempo coperte da foreste e paludi ed oggi caratterizzate da un...

giovedì, 11 giugno 2020, 11:53

"Chi s'aspettava qualche potenziale messaggio di speranza dalla Spagna, sede principale della catena odontoiatrica Dentix - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - è rimasto, purtroppo, ampiamente deluso, visto che, all'orizzonte, pare non ci siano concrete buone notizie per dipendenti e clienti della predetta azienda." "Frasi di...

giovedì, 11 giugno 2020, 11:26

«Ci voleva un genio per prevedere che dopo lo stop alle prestazioni sanitarie ordinarie imposto dall’emergenza coronavirus i Cup sarebbero stati sovraccaricati di richieste di accesso vecchie e nuove? Ma anche no. E allora, bisognava che Regione e Asl implementassero gli organici. Anche in via temporanea.

giovedì, 11 giugno 2020, 11:25

"Accogliamo con favore l'idea di organizzare mercati straordinari nel 2020 per rilanciare il settore e ringraziamo l'assessore Frediani per aver preso in considerazione la nostra proposta. A questo punto, dato che almeno in questo caso l'amministrazione ha battuto un colpo, chiediamo di più: che sia un impegno di lungo termine,...

mercoledì, 10 giugno 2020, 20:09

Da lunedì 15 giugno sarà nuovamente possibile sottoporsi al prelievo del sangue e alle analisi delle urine senza alcuna prenotazione preventiva. Lo prevede l'ordinanza n.64 appena firmata dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi.

mercoledì, 10 giugno 2020, 20:07

Adoc Alta Toscana esprime soddisfazione per la presa di posizione da parte di Paul McCartney in ordine all'annullamento dei suoi concerti italiani (il 13 giugno proprio a Lucca) e al mancato rimborso a favore dei fan.

mercoledì, 10 giugno 2020, 15:56

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del Partito Socialista Italiano Comitato di Coordinamento di Lucca su scuola e famiglie.