Codice giallo per pioggia e temporali fino alla mezzanotte di domani

Altre notizie brevi

martedì, 9 giugno 2020, 15:06

Sono 17 i centri estivi rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni che a partire da lunedì 15 giugno e fino a settembre si terranno sul territorio comunale nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anti Covid.

martedì, 9 giugno 2020, 14:48

Il commento del presidente di Confindustria Toscana Nord Giulio Grossi alle dichiarazioni del presidente dell'Inps Tridico: "In questi momenti così duri, in cui le imprese lottano per rimanere a galla, se non per sopravvivere, capita anche che si debbano sentire tacciare di opportunismo.

martedì, 9 giugno 2020, 13:28

Si intitola 'Ripensare gli spostamenti' la videoconferenza promossa dal Comune di Capannori dedicata al tema della mobilità ciclopedonale ed elettrica nel post emergenza. L'incontro è in programma in diretta Youtube sul canale 'Comune di Capannori' giovedì 11 giugno alle ore 18.30 e si aprirà con i saluti dell'assessore all'ambiente Giordano...

martedì, 9 giugno 2020, 12:35

«Sui selvatici la Regione si è dimostrata incapace di ogni azione efficace di pianificazione e contenimento delle specie, ungulati in testa e cinghiali principalmente. Quanto accaduto a Torre Alta, con una persona caduta nella buca scavata da uno dei 121.952 cinghiali presenti in Toscana e finita in ospedale, è frutto...

martedì, 9 giugno 2020, 09:01

Mercoledi 10 giugno alle 15 presso la Scuola di Defibrillazione Precoce e sede dell'Associazione Cecchini Cuore ONLUS in via Gozzini, 8 a Ospedaletto (PI), si terrà il secondo Corso BLS-D dopo il lockdown per l'emergenza virus.

martedì, 9 giugno 2020, 09:00

Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia e al conseguente lockdown, si è conclusa la seconda edizione del Certamen kantianum, concorso promosso dalla “Fondazione Silvestro Marcucci – Onlus”, con il patrocinio della Società Italiana di Studi Kantiani, della Provincia e del Comune di Lucca, e riservato agli studenti delle scuole medie...

lunedì, 8 giugno 2020, 16:58

Giovedì 11 maggio, a partire dalle ore 18.30, avrà luogo in Piazza Napoleone un presidio antirazzista in solidarietà con il movimento Black Lives Matter (BLM) che nelle ultime settimane negli Stati Uniti ha dato vita a numerose manifestazioni e rivendicazioni contro l'odioso fenomeno del razzismo.

lunedì, 8 giugno 2020, 16:10

"Con molto rammarico e delusione siamo a commentare l'ennesima bocciatura di una nostra proposta rivolta alla giunta Menesini, specificando che in questo caso si trattava di una festa per l'ultimo giorno di scuola organizzata nella massima sicurezza e volta a regalare ai nostri bambini un momento di spensieratezza, come fatto...

lunedì, 8 giugno 2020, 15:58

"E' ormai appurato - affermano l'onorevole Guglielmo Picchi ed Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - che l'attuale Ministro dell'Istruzione brancoli perennemente nel buio più totale, alimentando non poche e giuste preoccupazioni in chi lavora nel settore scuola e negli stessi genitori." "Vengono, quindi, naturali-proseguono gli esponenti leghisti-le...

lunedì, 8 giugno 2020, 15:47

È aperto da oggi, lunedì, fino all'8 luglio, il bando per il "Fondo fase 2" istituito dall'amministrazione Menesini per sostenere le micro e piccole attività che, in seguito ai decreti governativi per il Covid-19, sono state sospese.