Continuano i mercoledì bio del bar osteria Lo Stellario

martedì, 23 giugno 2020, 12:33

Viva la pappa col pomodoro, cantava Gian Burrasca (Rita Pavone) negli anni sessanta, ed al pomodoro ed alla pappa col pomodoro è dedicato questa settimana il menù che l'osteria dello Stellario propone in collaborazione con il mercatino biologico di Piazza San Francesco. La novità è che il seguente menù potrà essere consumato sul posto, come si fa nell'osteria, consegnato a domicilio ed ordinato da asporto. E mercoledì 24 giugno, nella sua filosofia di legame molto stretto con la filiera contadina, e per omaggiare il pomodoro, il re dell'estate proporrà il seguente menù:.

Ci sarà come ANTIPASTO: pomodori ripieni, come PRIMO La PAPPA AL POMODORO..E come SECONDO fiori di zucca ripieni di verdure e formaggio fritti in padella. Come dolce ci sarà la crostata di marmellata di lamponi. Costo della serata 25 euro portata a casa, 23 euro per i soci Slow Food e per i clienti comprovati del Mercato.

a scelta, si ordinazione possiamo abbinare al menù i vini delle aziende agricole presenti al mercato: Az. Agricola Le Camelie di Colle di Compito e la Coop Agricola Calafata.

per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare allo 0583952015, oppure al 3202307408.