Donazione del Lions Club Lucca Le Mura all’associazione “La Luna”

Altre notizie brevi

sabato, 20 giugno 2020, 16:35

E’ notizia di questi giorni che l’amministrazione comunale sta preparando un calendario di appuntamenti per la stagione estiva con cinema all’aperto, mercatini e street food che si svolgeranno soltanto in Piazza Aldo Moro.

sabato, 20 giugno 2020, 16:18

A partire da giovedì 25 giugno potranno essere presentate le domande per le agevolazioni tariffarie per la mensa scolastica (nido, scuola infanzia e scuola primaria) e per il trasporto scolastico (scuola infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) per l'anno scolastico 2020-2021.Le agevolazioni per la mensa scolastica possono...

sabato, 20 giugno 2020, 16:15

Come è stato possibile fare educazione e promozione della salute nella scuola durante il lockdown dovuto al “Covid-19”?

sabato, 20 giugno 2020, 16:14

"Facendo fede al proprio ashtag #alvostrofianco, Fratelli d'Italia di Capannori continua a prendersi carico delle problematiche dei cittadini capannoresi. Un esempio è la "Via Circonvallazione" di San Ginese, una delle più usate dagli abitanti della zona per fare belle passeggiate o pedalate.

venerdì, 19 giugno 2020, 17:03

In Toscana sono 10.205 i casi di positività al Coronavirus, 10 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,10% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 8.687 (l’85,1% dei casi totali).

venerdì, 19 giugno 2020, 13:25

Prosegue la rassegna "Il territorio racconta" promossa dal Comune di Capannori per valorizzare gli autori locali. Martedì 23 giugno alle ore 18.30 sarà presentato il libro di Piero Nissim "Prima i Pisani!", sonetti in vernacolo. L'evento si svolgerà con modalità a distanza e potrà essere seguito in diretta sul canale...

venerdì, 19 giugno 2020, 12:29

E' aperto al pubblico previa prenotazione lo sportello della Geal, la società che gestisce il servizio idrico nel comune di Lucca.

venerdì, 19 giugno 2020, 12:27

Anche a Lucca, come in altre 40 città italiane, si terrà un nuovo presidio per la riapertura in sicurezza delle scuole a settembre, all’interno della nuova giornata di mobilitazione nazionale indetta per il 25 giugno. Il comitato Priorità alla Scuola di Lucca, i Cobas Scuola Lucca, Potere al Popolo Lucca,...

giovedì, 18 giugno 2020, 17:36

Si estende anche agli ultimi eventi lo stato d’emergenza regionale che il presidente Enrico Rossi ha dichiarato per gli eventi del 4 e 5 giugno scorsi.

giovedì, 18 giugno 2020, 17:11

Codacons rettifica: Dentix Italia non è fallita, rimangono attualmente chiusi gli esercizi commerciali della società: "A rettifica di quanto da noi diffuso sul fallimento della società "Dentix Italia", l'ufficio stampa della stessa, ci ha comunicato che al momento non è stata presentata istanza di fallimento.Dati dati a disposizione dell'Associazione risultano...