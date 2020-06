Esce il secondo numero della rivista di poesia “Il sarto di Ulm”

Altre notizie brevi

domenica, 28 giugno 2020, 12:07

«In relazione alla nota del Pd altopascese diffusa ieri sera, mentre con la cittadinanza tutta rimaniamo in attesa di spiegazioni di merito da parte della giunta comunale Pd circa il debito fuori bilancio non dichiarato in rendiconto 2019, io per parte mia non ho difficoltà a dissipare gli incomprensibili dubbi...

domenica, 28 giugno 2020, 12:00

Riprende l'attività organizzativa di Italia Viva di "Lucca e i suoi Territori", mai interrotta invece quella politica, con la convocazione, da parte di Alberto Baccini, coordinatore del gruppo, dell'Assemblea Generale degli Iscritti di Lucca, Piana, Media Valle e Garfagnana per Giovedì 2 luglio alle ore18, a Capannori.

sabato, 27 giugno 2020, 19:01

Il Partito Democratico di Altopascio risponde al consigliere Marchetti che aveva segnalato presunti debiti fuori bilancio."Si avvicinano le scadenze elettorali - esordisce - e arrivano puntuali i comunicati stampa propagandistici del consigliere di minoranza Marchetti. Lo stesso consigliere che nel comune di Altopascio occupa i banchi dell'opposizione e che ha...

sabato, 27 giugno 2020, 10:33

I ‘bonus’ saranno assegnati in maniera proporzionale in base al reddito Isee che non deve essere superiore a 25 mila euroSarà pubblicato lunedì prossimo (29 giugno) l’avviso pubblico per l’assegnazione di voucher a parziale copertura del costo di frequenza ai centri estivi 2020.

sabato, 27 giugno 2020, 10:07

Si rilancia il progetto ‘Famiglie Rifiuti Zero’ nato nel 2017 su iniziativa di Comune di Capannori, Centro di Ricerca Rifiuti Zero ed Ascit che attualmente vede l’adesione di 65 famiglie per un totale di circa 250 persone.

venerdì, 26 giugno 2020, 18:04

«La giunta di Altopascio ha portato in Consiglio una contabilità 2019 tarocca che non dichiara debiti fuori bilancio. Porto gli atti in Procura»: lo afferma Maurizio Marchetti (Insieme per Altopascio) che sfogliando gli atti in Albo Pretorio a un certo punto è sobbalzato.«In Consiglio comunale il 12 giugno scorso è...

venerdì, 26 giugno 2020, 15:14

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia insieme con il GAL MontagnAppennino per sostenere la promozione del territorio montano delle provincie di Lucca e Pistoia.

venerdì, 26 giugno 2020, 15:10

Spillatura di due nuovi soci al Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca (Elisa Bertolucci e Alessandro Romanini) mercoledì 24 giugno, per la conclusione dell' annata di Paolo Tacchi prima del passaggio della Campana con Luigi Muri.

venerdì, 26 giugno 2020, 15:06

CasaPound Italia organizza un nuovo festival culturale, che si svolgerà in centro storico, ogni giovedì sera a partire dal 2 luglio per tutto il mese. Cinque appuntamenti per parlare di attualità, cultura, politica, costume e società.

venerdì, 26 giugno 2020, 13:14

Riaprono al pubblico tutti gli Spazi Enel della Toscana. In questi giorni, infatti, anche i 9 Spazi Enel diretti di Firenze, Lucca, Pisa, Livorno, Piombino, Grosseto, Pistoia, Prato e Arezzo sono tornati infatti ad aprire le porte alla clientela, aggiungendosi ai 70 Spazi Enel Partner della regione già operativi da...