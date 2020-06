"Estate al ristorante": sono già 35 le attività che hanno aderito

Sono già 35 le adesioni all'iniziativa "Estate al ristorante" promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con Confcommercio Lucca e Massa Carrara, Confesercenti Toscana Nord e Strada dell'Olio e del Vino, per valorizzare le attività del territorio e i loro punti di forza, quali ampi spazi all'aperto, piatti tipici e menu a chilometri zero. Una campagna, nata in seno al tavolo di lavoro con il settore ristorazione promosso dal Comune, cui partecipano imprenditori del settore e associazioni di categoria, volta a incentivare le persone a scegliere i ristoranti di Capannori per pranzare o cenare durante questa estate in cui in tanti sono alla ricerca di attività che offrono buon cibo e sicurezza.

"Il buon numero delle prime adesioni a questa campagna dimostra l'interesse del settore della ristorazione nei confronti delle iniziative che promuovono il mangiare bene e in sicurezza – commenta l'assessore al commercio, Serena Frediani -. La qualità dei prodotti serviti, gli ambienti ampi e all'aperto e la serietà degli imprenditori sono i punti di forza che da sempre contraddistinguono i ristoranti di Capannori che con questa iniziativa vogliamo valorizzare, anche come segnale di sostegno e vicinanza nella fase della ripartenza. Invito chi non lo avesse ancora fatto a inviarci la propria adesione".

La maggior parte dei ristoranti (33) ha dichiarato di disporre di spazi all'aperto, come in terrazza o in giardino, mentre molti (22) hanno detto di servire prodotti tipici lucchesi o a chilometro zero. Questo è l'elenco, suddiviso per le tre zone del territorio.

Zona nord: Pilato, pinsa, birra e gelato, Marlia (prodotti tipici/km0 e spazio all'aperto), Pizzeria La Fraga, Marlia (prodotti tipici/km0 e spazio all'aperto), La Bottega sulla Fraga, Marlia (prodotti tipici/km0 e spazio all'aperto), Osteria Canapino, Marlia (spazio all'aperto), Pizzeria Puppo Appera, Segromigno in Monte, Podere Al Carli, Valgiano (prodotti tipici/km0 e spazio all'aperto), Vecchia Osteria Da Batano, San Pietro a Marcigliano (prodotti tipici/km0 e spazio all'aperto), Osteria Da Mi Pa', Gragnano (prodotti tipici/km0 e spazio all'aperto), Serendepico, Gragnano (spazio all'aperto), Agriturismo Al Vecchio Metato, Valgiano, Agriturismo al Vecchio Metato, Valigano (prodotti tipici/km0 e spazio all'aperto), Osteria Da Giomo, Valgiano (prodotti tipici/km0 e spazio all'aperto), Il Corno Rosso, San Gennaro (prodotti tipici/km0 e spazio all'aperto), Il Ristoro della Fattoria di Petrognano, Petrognano (prodotti tipici/km0 e spazio all'aperto), Locanda Del Noce, Camigliano (prodotti tipici/km0 e spazio all'aperto), Osteria Da Severino, Matraia (prodotti tipici/km0 e spazio all'aperto), Ristorante Le Colonne, Matraia (prodotti tipici/km0 e spazio all'aperto), Il Matto, Marlia, Ristorante Butterfly, Marlia (prodotti tipici/km0 e spazio all'aperto).

Zona centro: Ristorante Saloon, Lunata (spazio all'aperto), Ristorante L'anfiteatro, Lunata (prodotti tipici/km0 e spazio all'aperto), Accasatua, Lunata (prodotti tipici/km0 e spazio all'aperto), Pizzeria Il Fiocco Rosso, Lunata (spazio all'aperto), Ostello La Salana, Capannori (spazio all'aperto), Ristorante Forino, Capannori (spazio all'aperto), Osteria Canaiolo, Lunata (spazio all'aperto), Il Circolino, Pieve San Paolo (spazio all'aperto).

Zona sud: Eno Ristorante Micheloni, Guamo (spazio all'aperto), Pizzeria Irma, Guamo (spazio all'aperto), Ristorante La Cecca, Coselli (prodotti tipici/km0 e spazio all'aperto), Ristorante Pizzeria A Bimbotto (prodotti tipici/km0 e spazio all'aperto), Cucina dello Scompiglio, Vorno (prodotti tipici/km0 e spazio all'aperto), Trattoria La Bettola, Vorno (prodotti tipici/km0 e spazio all'aperto), La Conca (spazio all'aperto), La Cantina di Alfredo, Colognora di Compito (prodotti tipici/km0 e spazio all'aperto), Il Giardinetto, Colle di Compito (prodotti tipici/km0 e spazio all'aperto).