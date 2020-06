Fondazioni CariLucca e CariPistoia a sostegno del bando del GAL

Altre notizie brevi

venerdì, 26 giugno 2020, 15:10

Spillatura di due nuovi soci al Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca (Elisa Bertolucci e Alessandro Romanini) mercoledì 24 giugno, per la conclusione dell' annata di Paolo Tacchi prima del passaggio della Campana con Luigi Muri.

venerdì, 26 giugno 2020, 15:06

CasaPound Italia organizza un nuovo festival culturale, che si svolgerà in centro storico, ogni giovedì sera a partire dal 2 luglio per tutto il mese. Cinque appuntamenti per parlare di attualità, cultura, politica, costume e società.

venerdì, 26 giugno 2020, 13:14

Riaprono al pubblico tutti gli Spazi Enel della Toscana. In questi giorni, infatti, anche i 9 Spazi Enel diretti di Firenze, Lucca, Pisa, Livorno, Piombino, Grosseto, Pistoia, Prato e Arezzo sono tornati infatti ad aprire le porte alla clientela, aggiungendosi ai 70 Spazi Enel Partner della regione già operativi da...

venerdì, 26 giugno 2020, 13:10

Dopo il via libera all’apertura delle Isole Ecologiche, Ascit si attiva con la riapertura degli Sportelli al Pubblico e dei punti di consegna di materiale: sono questi i servizi di nuovo utilizzabili dagli utenti di Ascit, sospesi in parte durante il lockdown, ma che riprenderanno regolarmente a partiredal mese di...

venerdì, 26 giugno 2020, 12:59

Per favorire la ripresa turistica e commerciale del paese durante il periodo estivo, l'Amministrazione Comunale ha deciso di riconfermare, come negli anni precedenti il programma “SERATE IN…CHIOSTRO 2020”, realizzata con il sostegno del Comune di Montecarlo in collaborazione con l’Associazione Il Palcoscenico di Roma, la Filarmonica G.

venerdì, 26 giugno 2020, 11:19

Zara è una delle principali società di moda internazionale che offre nuove opportunità di lavoro ogni giorno, ed ora in Italia è alla ricerca di oltre 100 persone da assumere come Addetti alle Vendite, i quali dovranno fornire un alto livello di servizio al cliente, supportare il team nelle diverse...

giovedì, 25 giugno 2020, 16:00

Tre le proposte di attività estive che prenderanno il via a Porcari a partire da martedì (1 luglio). Laboratori creativi, esperimenti scientifici, contatto con la natura, tanto sport e spazio per i compiti scolastici: questa, in sintesi, l’offerta che animerà l’estate dei bambini e delle bambine dai 3 a 11...

giovedì, 25 giugno 2020, 13:31

Da mercoledì 1 luglio entra in vigore l’orario estivo per gli Sportelli al cittadino del Comune che si protrarrà fino al 30 settembre.L’Urp di piazza Aldo Moro sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30.

giovedì, 25 giugno 2020, 09:41

É a disposizione, sul sito internet della Fondazione Ragghianti www.fondazioneragghianti.it, un nuovo articolo selezionato da «Luk», la rivista annuale pubblicata dalla Fondazione.

mercoledì, 24 giugno 2020, 16:57

Hanno preso il via in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria dei cimiteri di San Leonardo in Treponzio e S. Andrea di Compito. Le due opere rientrano in un pacchetto di opere, per il quale l'amministrazione Menesini ha investito complessivamente 120 mila euro, che ha interessato anche i camposanti...