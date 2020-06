Insegnare canto all'estero con Jam Academy e Lukas Global School di Seul, grazie al gemellaggio stretto fra le scuole

Altre notizie brevi

sabato, 13 giugno 2020, 17:57

"È almeno dal 2015 che gli abitanti di Tassignano chiedono che il Comune trovi una soluzione per il semaforo sulla Via Chelini. Quello di ieri non è stato il primo e non sarà di certo l'ultimo incidente che avviene in questo punto.

sabato, 13 giugno 2020, 15:56

"Ieri sera - dichiara Augusto Gozzoli, portavoce toscano del movimento "La Rete" - i nostri militanti lucchesi hanno simbolicamente presidiato il monumento di Garibaldi in piazza del Giglio, esponendo uno striscione che recita: "anche le vite dei bianchi contano", ribaltando lo slogan "Black lives matter" che, negli Stati Uniti, sembra...

sabato, 13 giugno 2020, 15:28

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del segretario del Circolo Centro Storico del Pd, Roberto Panchieri, in vista delle prossime elezioni amministrative e regionali:"Le ormai prossime elezioni regionali ma, sopratutto, la scadenza del 2022 per la scelta della prossima Amministrazione Comunale stanno operando da acceleratore del quadro politico, in particolare nel...

sabato, 13 giugno 2020, 15:10

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del Partito Comunista Italiano – Sezione Lucca e Valdiserchio in cui si commenta l'entrata del consigliere Fabo Barsanti nei gruppo misto:"Leggiamo in questi giorni che il consigliere comunale di Casapound a Lucca, Fabio Barsanti, entrerà a far parte del gruppo misto.

sabato, 13 giugno 2020, 14:55

Codice giallo per forti temporali associati a rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità dalle 14 di oggi, sabato, fino alle ore 20 di domani, domenica 13 giugno. Lo ha emesso la Sala operativa della Protezione civile regionale, specificando che è interessata tutta la Toscana, con attenuazione dei fenomeni per...

venerdì, 12 giugno 2020, 17:01

IL Presidente di Confindustria Toscana Sud Paolo Campinoti così commenta le ennesime false notizie da parte del Presidente dell'Inps Tridico: "Basta chiacchiere, basta offese, basta falsità da chi governa a livello nazionale un istituto importante come l'INPS.

venerdì, 12 giugno 2020, 16:36

Mercoledì 17 giugno riprende “Il sindaco con te”, il ricevimento di persona e senza appuntamento del primo cittadino di Capannori. A partire dalle ore 8.40 le prime 8 persone che si presenteranno in segreteria del sindaco potranno parlare con Luca Menesini.

venerdì, 12 giugno 2020, 16:18

La rassegna “Il territorio racconta” promossa dal Comune di Capannori per valorizzare gli autori locali prosegue con due appuntamenti, che si svolgeranno sempre in diretta sul canale Youtube del Comune di Capannori https://www.youtube.com/user/ComuneCapannori/. Martedì 16 giugno alle ore 18.30 sarà presentato il libro “Luz” di Emanuele Andreuccetti (Verdechiaro Edizioni).

venerdì, 12 giugno 2020, 15:59

Dopo un lungo periodo di lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19, nel corso del quale molti servizi delle Aziende sanitarie sono stati sospesi, tranne le urgenze, mentre le visite sono state rinviate o effettuate in forma telematica, dall’inizio di giugno e comunque con molta cautela sono stati riaperti gli ambulatori...

venerdì, 12 giugno 2020, 13:39

Il Comune di Forte dei Marmi informa la cittadinanza che a seguito dei lavori di sostituzione della lente tarata con contatori e la sostituzione di alcune condotte dell'acquedotto, Gaia SpA effettuerà l'asfaltatura delle strade interessate a partire dai primi giorni della prossima settimana.