La rassegna “Il territorio racconta” prosegue con la presentazione dei libri di Andreuccetti e Nissim

Altre notizie brevi

venerdì, 12 giugno 2020, 17:01

IL Presidente di Confindustria Toscana Sud Paolo Campinoti così commenta le ennesime false notizie da parte del Presidente dell'Inps Tridico: "Basta chiacchiere, basta offese, basta falsità da chi governa a livello nazionale un istituto importante come l'INPS.

venerdì, 12 giugno 2020, 16:36

Mercoledì 17 giugno riprende “Il sindaco con te”, il ricevimento di persona e senza appuntamento del primo cittadino di Capannori. A partire dalle ore 8.40 le prime 8 persone che si presenteranno in segreteria del sindaco potranno parlare con Luca Menesini.

venerdì, 12 giugno 2020, 15:59

Dopo un lungo periodo di lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19, nel corso del quale molti servizi delle Aziende sanitarie sono stati sospesi, tranne le urgenze, mentre le visite sono state rinviate o effettuate in forma telematica, dall’inizio di giugno e comunque con molta cautela sono stati riaperti gli ambulatori...

venerdì, 12 giugno 2020, 13:39

Il Comune di Forte dei Marmi informa la cittadinanza che a seguito dei lavori di sostituzione della lente tarata con contatori e la sostituzione di alcune condotte dell'acquedotto, Gaia SpA effettuerà l'asfaltatura delle strade interessate a partire dai primi giorni della prossima settimana.

venerdì, 12 giugno 2020, 13:36

Interruzione dell’energia elettrica a Forte dei Marmi martedì 16 giugno, dalla ore 07.00 alle ore 11.00, in via Mazzini, viale Italico e via Salvatori. Interruzione dell’energia elettrica a Forte dei Marmi martedì 16 giugno, dalla ore 07.00 alle ore 11.00, in via Mazzini, viale Italico e via Salvatori per permettere...

venerdì, 12 giugno 2020, 13:29

Confcommercio in questi giorni ha dialogato con Sistema Ambiente per fare il punto della situazione in merito alla tariffa dei rifiuti per le attività commerciali. Come noto, la questione rientra nel pacchetto di aiuti per le imprese promosso dall'amministrazione comunale, che prevede un abbattimento complessivo di 600 mila euro sui...

giovedì, 11 giugno 2020, 16:01

Sono 10.158 i casi di positività al Coronavirus, 10 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 8.558 (l’84,2% dei casi totali).

giovedì, 11 giugno 2020, 15:46

"Il settore cartario italiano, non solo quello legato all'importante distrettto di Lucca, sostiene l'emendamento dell'Onorevole Zucconi che ha l'obiettivo di far rilasciare i titoli di efficienza energetica (definiti 'certificati bianchi') con netto anticipo rispetto ai 120 giorni previsti, in modo da sostenere la liquidità delle aziende in questa delicata fase pandemica".

giovedì, 11 giugno 2020, 15:11

‍Un appuntamento formativo da non perdere! Sabato 13 giugno, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, si terrà il corso online promosso dal nostro Ordine sul tema "La patologia da eventi traumatici estremi in era Covid-19". Al termine dell’incontro potranno essere fatte domande alle relatrici.

giovedì, 11 giugno 2020, 13:29

Prosegue, trasferendosi gradualmente dalla costa verso l’interno, la perturbazione che sta interessando da ieri la nostra regione. La Sala operativa permanente della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo, valido dalle 13 alle 18 di oggi, giovedì 11 giugno.