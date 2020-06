Lucca Biennale Cartasia propone un programma di incontri ed eventi a tema arte e carta

mercoledì, 10 giugno 2020, 15:44

Per l'edizione 2021, Lucca Biennale Cartasia, il più grande evento al mondo di Paper Art e Architettura, propone un programma di incontri ed eventi a tema arte e carta! Eventi in piazza in grande scala dedicati a tutti, workshop tecnici per adulti e professionisti, laboratori educativi per bambini e ragazzi.

Pensi di avere un'idea o un progetto che punti alla valorizzazione della carta? dimostrare le infinite tecniche di lavorazione del cartone? che punti al divertimento ma anche all'educazione all'arte? che sensibilizzi al riutilizzo attraverso l'estro creativo e spirito di inventiva?

Cosa aspetti?! inviaci la tua proposta, lo staff di Lucca Biennale valuterà attentamente ogni idea per realizzare un programma ricco di possibilità!