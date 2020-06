Maltempo, codice giallo per vento e temporali

Altre notizie brevi

mercoledì, 3 giugno 2020, 15:17

Prosegue il percorso di efficientamento del Servizio Clienti Anas (Gruppo Fs Italiane). Da oggi i clienti avranno la possibilità di usufruire di un servizio ancora più efficace e dedicato grazie al nuovo sistema di prenotazione online che consente di riservare con anticipo il proprio appuntamento presso gli Uffici Relazioni con...

mercoledì, 3 giugno 2020, 14:55

Per la rassegna "Il territorio racconta", promossa dal Comune di Capannori, dedicata alla scoperta degli autori del territorio, domani, giovedì 4 giugno alle ore 21 è in programma la presentazione del libro "Più o meno trenta" di Alessia Verdi (Maria Pacini Fazzi Editore).

mercoledì, 3 giugno 2020, 14:27

È stato prorogato al 15 giugno il termine per iscriversi ai servizi di mensa e trasporto scolastico per il 2020/21. La richiesta dovrà essere effettuata, online o con assistenza telefonica, per la mensa dai genitori dei bambini che frequenteranno il primo anno della scuola dell'infanzia o della scuola primaria, oppure...

mercoledì, 3 giugno 2020, 12:15

"Se il ritornare ad una parvenza di normalità nelle visite mediche - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - significa ricalendarizzare centinaia di appuntamenti già fissati, allora siamo davvero lontani dal rendere un servizio adeguato ai cittadini." "Ci riferiamo in particolare - prosegue il consigliere - all'Asl...

mercoledì, 3 giugno 2020, 11:37

Michela Senesi, responsabile Dipartimento regionale Istruzione con delega alla Scuola, ed Elena Bardelli, vice responsabile, si erano già espresse in merito alla situazione scolastica che da settembre prossimo vedrà penalizzati studenti ed insegnanti di ogni ordine e grado.

lunedì, 1 giugno 2020, 17:05

Il Comune di Lucca nelle scorse settimane si è attivato per elaborare un progetto di progressiva riapertura al pubblico degli uffici nel rispetto delle norme di sicurezza a garanzia della salute dei lavoratori e degli utenti.

lunedì, 1 giugno 2020, 14:13

A partire da oggi (1 giugno) e fino al 25 giugno le piccole e medie imprese, i negozi e gli enti non commerciali, come le società sportive, che per effetto dei decreti governativi legati all'emergenza Covid hanno dovuto sospendere la loro attività, potranno fare domanda per ottenere agevolazioni sul pagamento...

lunedì, 1 giugno 2020, 14:00

"Lucca Crea si unisce al cordoglio di tutta la città per la scomparsa di Claudio Guerrieri. Nella sua qualità di presidente della Camera di Commercio - ricordano il presidente di Lucca Crea Mario Pardini ed il direttore Emanuele Vietina, Guerrieri sostenne sempre Lucca Comics & Games, contribuendo in modo tangibile...

lunedì, 1 giugno 2020, 13:37

“Con Claudio Guerrieri se ne va un pezzo importante del mondo dell’imprenditoria e della società civile lucchese, ma prima di tutto una persona di grande spessore umano e civile.” Così il presidente Confesercenti Toscana Nord Alessio Lucarotti commenta la notizia della scomparsa del Presidente Onorario di Confcommercio Lucca.

lunedì, 1 giugno 2020, 12:55

La Cna di Lucca si unisce al cordoglio per la scomparsa di Claudio Guerrieri, esprimendo, da parte di tutta la direzione, le proprie condoglianze alla famiglia ed alla Confcommercio.