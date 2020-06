Manifestazione antirazzista in Piazza Napoleone

Altre notizie brevi

lunedì, 8 giugno 2020, 16:10

"Con molto rammarico e delusione siamo a commentare l'ennesima bocciatura di una nostra proposta rivolta alla giunta Menesini, specificando che in questo caso si trattava di una festa per l'ultimo giorno di scuola organizzata nella massima sicurezza e volta a regalare ai nostri bambini un momento di spensieratezza, come fatto...

lunedì, 8 giugno 2020, 15:58

"E' ormai appurato - affermano l'onorevole Guglielmo Picchi ed Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - che l'attuale Ministro dell'Istruzione brancoli perennemente nel buio più totale, alimentando non poche e giuste preoccupazioni in chi lavora nel settore scuola e negli stessi genitori." "Vengono, quindi, naturali-proseguono gli esponenti leghisti-le...

lunedì, 8 giugno 2020, 15:47

È aperto da oggi, lunedì, fino all'8 luglio, il bando per il "Fondo fase 2" istituito dall'amministrazione Menesini per sostenere le micro e piccole attività che, in seguito ai decreti governativi per il Covid-19, sono state sospese.

lunedì, 8 giugno 2020, 11:57

Federconsumatori accoglie positivamente la notizia della sanzione di 2,8 milioni di euro che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato ad Enegan per pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori. La sanzione è dovuta alla fatturazione di diverse voci di costo e penali per recesso non dovute...

sabato, 6 giugno 2020, 15:20

Una nuova perturbazione in avvicinamento porterà domani, domenica 7 giugno, nuove piogge che interesseranno il nord-ovest della regione e in particolare la Lunigiana (Ms).Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, con validità dalle ore 8...

sabato, 6 giugno 2020, 10:51

"Il Presidente Rossi deve intervenire immediatamente nel territorio al confine tra le province di Lucca e Pistoia dove il forte maltempo ha provocato gravi danni. Presenterò in Consiglio regionale una richiesta ufficiale, un atto, affinché la Regione stanzi fondi immediati.

venerdì, 5 giugno 2020, 18:52

Alle 18 di oggi, primo giorno di distribuzione gratuita, nelle edicole della Toscana sono state distribuite 825.830 mascherine. Ogni persona che si è presentata ha ritirato due pacchetti da 5 mascherine ciascuno.

venerdì, 5 giugno 2020, 15:54

Nella giornata del 5 giugno si celebra il World Environment Day 2020, giornata per la tutela dell'ambiente, promossa dall'Onu. L'Istituto Comprensivo Lucca 3, scuola associata Unesco, ha aderito alle proposte di sensibilizzazione per la tutela dell'ambiente e dello sviluppo ecosostenibile, con attività didattiche promosse dall'Istituto cha da anni integra i...

venerdì, 5 giugno 2020, 15:54

"Ferrari F40" arriva domenica 7 giugno 2020 a Reaction. Con questa sua opera, Roberto Baronti partecipa alla mostra collettiva a ingresso libero organizzata dalla galleria d'arte OlioSuTavola (via del Battistero 38, Lucca) per raccontare, insieme ad una ventina di artisti, il dopo Covid-19.

venerdì, 5 giugno 2020, 15:50

Emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale un codice giallo per pioggia, associato a rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità dalle ore 15 fino alle ore 20 di oggi, venerdì 5 giugno. Le zone interessate sono quelle a ridosso dei rilievi appenninici.