Mensa e trasporto scolastico: iscrizioni prorogate al 15 giugno

mercoledì, 3 giugno 2020, 14:27

È stato prorogato al 15 giugno il termine per iscriversi ai servizi di mensa e trasporto scolastico per il 2020/21. La richiesta dovrà essere effettuata, online o con assistenza telefonica, per la mensa dai genitori dei bambini che frequenteranno il primo anno della scuola dell'infanzia o della scuola primaria, oppure in caso di cambio scuola. Non è richiesta alcuna iscrizione per gli anni successivi al primo, per ciascun ciclo scolastico, in quanto è valida quella già effettuata. Per il trasporto scolastico, invece, la richiesta dovrà essere presentata dai genitori che vogliono attivare il servizio per la prima volta, indipendentemente dalla classe di frequenza.



L’iscrizione si effettua dal sito www.comune.capannori.lu.it / utilizza i servizi / iscrizione servizi scolastici o direttamente tramite il portale Urbi http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200348 Chi non ne è in possesso deve richiedere le credenziali di accesso; la richiesta sarà evasa dall’ufficio entro 48 ore. Per qualsiasi necessità, anche di assistenza guidata, è possibile contattare l’ufficio scuola ai numeri 0583428432 o 0583428433.