Nubifragio a Porcari, Rossi riconosce lo stato di emergenza regionale

giovedì, 18 giugno 2020, 17:11

Codacons rettifica: Dentix Italia non è fallita, rimangono attualmente chiusi gli esercizi commerciali della società: "A rettifica di quanto da noi diffuso sul fallimento della società "Dentix Italia", l'ufficio stampa della stessa, ci ha comunicato che al momento non è stata presentata istanza di fallimento.Dati dati a disposizione dell'Associazione risultano...

giovedì, 18 giugno 2020, 15:44

“A pochi giorni dalle forti precipitazioni della notte del 4 giugno scorso, ancora una volta il nostro territorio è stato colpito da una forte ondata di maltempo che ha interessato, in particolar modo, i territori di Porcari, Capannori e Montecarlo, provocando allagamenti, frane e interruzioni stradali.

giovedì, 18 giugno 2020, 15:30

Così interviene Cristina Pasquini, Fratelli d'Italia Capannori, in una nota stampa: "Fa molto piacere che a Capannori la storia si ripeta con iniziative culturali che hanno segnato il percorso di crescita e conoscenza del nostro territorio.

giovedì, 18 giugno 2020, 13:45

Sabato 20 giugno il comitato #STOP5G di Lucca aderisce alla giornata nazionale di mobilitazione unitaria promossa dall'Alleanza Italiana Stop 5G con un flash mob in piazza S.Michele dalle ore 17,30 alle ore 18,30.

giovedì, 18 giugno 2020, 13:35

Ieri mattina, intorno alle 10, in via del Tiro a segno, una signora di 85 anni ha subito un tentativo la classica truffa del tecnico del gas.Un uomo sui 50 anni robusto, brizzolato, con accento toscano, si è presentato alla porta dicendo che doveva controllare le acque e il gas.Una...

mercoledì, 17 giugno 2020, 17:46

Nicola Marino, 34 anni, Consulente Assicurativo, appartenente alla Tavola di Livorno, sarà Presidente della Quinta Zona. L’elezione si è svolta il 09 maggio via Zoom, ma la notizia è stata resa ufficiale dopo l’Assemblea Nazionale Generale della Round Table Italia, svoltasi il 13 giugno sempre in webinar.

mercoledì, 17 giugno 2020, 16:54

Inserire nuovi professionisti nel campo delle esportazioni al fine di assicurare l’ammodernamento e il ricambio generazionale dell’Agenzia ICE, per affiancare le imprese nel percorso di digitalizzazione dei processi d’esportazione: sono questi in sintesi gli obiettivi alla ba cronaca.grosseto@lanazione.netse del nuovo bando di concorso a 50 posti a tempo determinato dell’Agenzia...

mercoledì, 17 giugno 2020, 16:27

Nuova area polivalente per praticare sport all'aperto giocando a calcetto, beach volley e beach soccer. Realizzata a Capannori nella zona a verde vicino al polo scolastico fra vicolo Carlo Piaggia e via del Casalino, sarà inaugurata sabato (20 giugno) alle ore 11.

mercoledì, 17 giugno 2020, 14:47

"In merito alla decisione presa dalla Giunta Regionale Toscana di posticipare la data di inizio dei saldi estivi al 01/08/2020 - invece che come previsto prima dell'emergenza covid il 04/07/2020 - invito la stessa a rivalutare la decisione assunta".

mercoledì, 17 giugno 2020, 14:46

In Toscana sono 10.193 i casi di positività al Coronavirus, 2 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 8.657 (l'84,9% dei casi totali).