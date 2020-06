A Massaciuccoli con Mozart e Ravel

Altre notizie brevi

martedì, 23 giugno 2020, 19:00

Prosegue il percorso partecipativo per il Piano Operativo avviato dal Comune di Lucca. Dopo il successo del primo laboratorio dedicato allo spazio pubblico, sabato 27 giugno torna il secondo appuntamento dedicato ai parchi territoriali e alle aree naturalistiche.

martedì, 23 giugno 2020, 18:57

Matteo Petrini, consigliere comunale FdI Capannori: Siamo a conoscenza che l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest consente la ripresa della attività fisica adattata (ATA) su tutto il territorio di sua pertinenza, quindi anche a Capannori. A tal proposito sono state predisposte norme comportamentali per la ripartenza, nel caso venga espressa tale...

martedì, 23 giugno 2020, 18:55

Domani mattina, mercoledì 24, e venerdì 26 giugno, in piazza Aldo Moro a Capannori sarà possibile compilare il questionario "Emergenza Covid-19 e stili di vita" promosso da La Piana del Cibo, progetto di gestione coordinata e partecipata delle politiche del cibo tra i Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e...

martedì, 23 giugno 2020, 18:49

Il Gr. Toscana Outdoor - Guide Ambientali Escursionistiche - escursionismo, nordic walking, mountain bike, outdoor training e senti eristica organizza in questo fine settimana, per le “Escursioni del Sabato”, l'iniziativa "Vivi Capannori" che si terrà in giorni diversi: sabato 27 giugno di mattina ore 9-12 e domenica 28 giugno di...

martedì, 23 giugno 2020, 18:44

martedì, 23 giugno 2020, 16:37

Sono già 35 le adesioni all'iniziativa "Estate al ristorante" promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con Confcommercio Lucca e Massa Carrara, Confesercenti Toscana Nord e Strada dell'Olio e del Vino, per valorizzare le attività del territorio e i loro punti di forza, quali ampi spazi all'aperto, piatti tipici e...

martedì, 23 giugno 2020, 15:34

L’Amministrazione Comunale di Montecarlo ha approvato l'accreditamento con Valico" di Altopascio e "Iris Società Cooperativa" di Montecarlo per lo svolgimento dei Centri Estivi per il mese di luglio, rivolti a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

martedì, 23 giugno 2020, 13:24

Nei giorni scorsi la dott.ssa Michela Fucile è stata chiamata a far parte del Comitato di Amministrazione della Gestione dei Contributi e delle prestazioni previdenziali degli Artigiani.

martedì, 23 giugno 2020, 12:54

MTC di Porcari, azienda della Business Area Tissue del Gruppo Körber per i prodotti piegati, festeggia i 25 anni di attività con il traguardo di oltre 100 brevetti tecnologici e l’ampliamento dell’area dedicata alla Ricerca & Sviluppo.

martedì, 23 giugno 2020, 12:50

“La riduzione dei servizi postali nel nostro territorio desta non poca preoccupazione dal punto di vista degli impiegati, della cittadinanza e, non meno, della ripresa economica post emergenza sanitaria. A seguito delle misure per contenere l’epidemia da Covid in Versilia e su Lucca gli Uffici Postali sono stati riaperti in...