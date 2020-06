"Nuovi Alberi", progetto rimboschimento al via

Altre notizie brevi

martedì, 16 giugno 2020, 13:54

Il consigliere regionale Pd e presidente della Commissione Territorio e ambiente, Stefano Baccelli, interviene sul riconoscimento dello stato di emergenza regionale per i territori della provincia di Lucca e Pistoia colpiti dall’ondata di maltempo del 4 e 5 giugno scorsi.“La dichiarazione dello stato di emergenza regionale e il relativo stanziamento...

martedì, 16 giugno 2020, 13:20

"Dopo tre mesi di distacco sociale finalmente i nostri giovani potranno ritrovarsi, con l'apertura dei campi estivi, per giocare, persocializzare, per apprendere e conoscere nuove cose in vari ambiti e attraverso diverse attività. Nello svolgimento dei campi estivi però non tutto risulta chiaro e definito.In primo luogo, sembra che i...

lunedì, 15 giugno 2020, 16:03

Così interviene il segretario del Circolo Centro Storico del PD, Roberto Panchieri: "Se c'è una cosa che mi preoccupa è che intorno agli interventi da programmare e concludere velocemente sulla parte sud della ex Manifattura Tabacchi si sviluppi un estenuante ed inconcludente dibattito fra " iniziati" che finisca per far...

lunedì, 15 giugno 2020, 14:07

Matteo Scannerini, capogruppo Forza Italia a Capannori: Che il covid-19 abbia cambiato le nostre abitudini di vita è oramai cosa nota. Siamo consapevoli dell'importanza del rispetto delle regole di igiene e comprendiamo la necessità di adattare, a questo proposito, anche i servizi pubblici.

domenica, 14 giugno 2020, 14:57

Il consigliere comunale Lega Salvini premier Bruno Zappia torna ad attaccare l'amministrazione capannorese alla luce del prossimo consiglio comunale."Lunedì 15 giugno alle ore 18 - afferma - si svolgerà il consiglio comunale in video conferenza, dove si dovrebbe discutere di interpellanze e mozioni fermi da 7 - 8 mesi, per...

domenica, 14 giugno 2020, 14:56

Codice giallo per pioggia e temporali forti, associati a rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità dalle ore 12 fino alle 20 di domani, lunedì 15 giugno, per le aree settentrionali appenniniche. Lo ha emesso poco fa la Sala operativa della Protezione civile regionale, che ha confermato anche il codice...

sabato, 13 giugno 2020, 17:57

"È almeno dal 2015 che gli abitanti di Tassignano chiedono che il Comune trovi una soluzione per il semaforo sulla Via Chelini. Quello di ieri non è stato il primo e non sarà di certo l'ultimo incidente che avviene in questo punto.

sabato, 13 giugno 2020, 15:56

"Ieri sera - dichiara Augusto Gozzoli, portavoce toscano del movimento "La Rete" - i nostri militanti lucchesi hanno simbolicamente presidiato il monumento di Garibaldi in piazza del Giglio, esponendo uno striscione che recita: "anche le vite dei bianchi contano", ribaltando lo slogan "Black lives matter" che, negli Stati Uniti, sembra...

sabato, 13 giugno 2020, 15:28

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del segretario del Circolo Centro Storico del Pd, Roberto Panchieri, in vista delle prossime elezioni amministrative e regionali:"Le ormai prossime elezioni regionali ma, sopratutto, la scadenza del 2022 per la scelta della prossima Amministrazione Comunale stanno operando da acceleratore del quadro politico, in particolare nel...

sabato, 13 giugno 2020, 15:10

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del Partito Comunista Italiano – Sezione Lucca e Valdiserchio in cui si commenta l'entrata del consigliere Fabo Barsanti nei gruppo misto:"Leggiamo in questi giorni che il consigliere comunale di Casapound a Lucca, Fabio Barsanti, entrerà a far parte del gruppo misto.