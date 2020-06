Paolo Ricci (FdI): "Notti magiche a Capannori, per chi?"

lunedì, 22 giugno 2020, 14:06

Così, in una nota stampa, interviene Paolo Ricci, presidente Circolo FDI Capannori: "Nuova iniziativa dell' amministrazione Menesini che, stavolta, crea sconcerto e malumore tra i commercianti del centro storico di Capannori. Fratelli d'Italia plaude quando le iniziative sono di valore, perseguono obiettivi specifici e interessano la collettività, ma quando vi è il sentore che certe iniziative non abbiano alcun fondamento o obiettivo economico, culturale, sociale o valorizzante per il territorio, allora è giusto che segnali l'insensatezza dell'iniziativa. E' il caso dell'Estate in Piazza Aldo Moro e della ipotetica programmazione ( tutto pronto, ma stiamo lavorando....parole del Sindaco) che riteniamo già per la sua location insensata. Secondo aspetto è quello economico e commerciale per cui, se quanto già dichiarato corrisponde a ciò che avverrà, avremo una sorta di ristorazione nella piazza con il sistema street-food. Terzo aspetto è quello culturale, ludico e sportivo".

"Ma andiamo per ordine. Relativamente alla location, ci chiediamo come questa amministrazione abbia potuto immaginare adatta la desolata e assolata piazza durante la calura estiva. Un territorio si valorizza decentrando e non accentrando gli eventi, valorizzando i borghi e le frazioni. Per la parte economico-commerciale, abbiamo rilevato che ci saranno degli ambulanti e questa è una notizia positiva, ma i negozianti di Capannori quali benefici avranno? I ristoranti per i quali è stata immaginata un'iniziativa mirata rispetto agli street-food in piazza, quali benefici avranno? In questa meravigliosa estate di oggettiva, grande difficoltà per il commercio e la ristorazione poteva essere pensata una progettazione decentrata che coinvolgesse molte frazioni del territorio e anche l'economia avrebbe avuto il suo beneficio. Venendo all'aspetto culturale, ricreativo e ludico, non conosciamo la programmazione, ma ci auguriamo che le Associazioni del territorio siano coinvolte a pieno titolo e non si perseguano logiche diverse da quelle di dare valore e merito alle nostre realtà che sono da decenni impegnate nei più svariati ambiti della cultura, dello sport, del tempo libero. Fratelli d'Italia Capannori esprime solidarietà ai commercianti e ristoratori della città, soprattutto a quelli del centro storico poiché, come detto da alcuni di loro, l' amministrazione Menesini ha perso una grande occasione per promuovere e valorizzare le loro attività e tutto il territorio. Siamo vicini ai commercianti, a chi ha speso soldi ed energia per fare impresa nel nostro territorio e lo dimostriamo anche attraverso il nostro consigliere comunale Matteo Petrini".