Pci: "Il cambio di pelle del consigliere Barsanti"

sabato, 13 giugno 2020, 15:10

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del Partito Comunista Italiano – Sezione Lucca e Valdiserchio in cui si commenta l'entrata del consigliere Fabo Barsanti nei gruppo misto:



"Leggiamo in questi giorni che il consigliere comunale di Casapound a Lucca, Fabio Barsanti, entrerà a far parte del gruppo misto. E' difficile cambiare idea per un esponente di spicco di un movimento di estrema destra, Casapound, più volte accostato ad iniziative e pestaggi fascisti. Niente di tutto questo; del resto lui stesso dichiara di non rinnegare niente!!

Il consigliere cambia gruppo, abbandona quello in cui era stato candidato a Sindaco. Un passaggio sicuramente complicato per chi proviene da certi ambienti politici, ma utile per i prossimi appuntamenti elettorali; strumentale, per non essere accostato alle vicende nazionali che coinvolgono Casapound, e magari poter essere un candidato più presentabile per la destra lucchese, della quale ambisce a divenire punto di riferimento in vista delle elezioni comunali del 2022. Una rispolverata esterna alla casacca, che in passato hanno provato anche altri esponenti della destra estrema e fascista, vedi Rauti, Saccucci, Alemanno, etc.

Si può cambiare pelle, ma si rimane sempre quello che siamo!!!"