Per le “Escursioni del Sabato”, l'iniziativa "Vivi Capannori" si terrà in giorni diversi

martedì, 23 giugno 2020, 18:49

Il Gr. Toscana Outdoor - Guide Ambientali Escursionistiche - escursionismo, nordic walking, mountain bike, outdoor training e senti eristica organizza in questo fine settimana, per le “Escursioni del Sabato”, l'iniziativa "Vivi Capannori" che si terrà in giorni diversi: sabato 27 giugno di mattina ore 9-12 e domenica 28 giugno di pomeriggio ore 17:30-20:30.

Le guide ambientali del Gr. Toscana Outdoor fanno presente che sono cambiate le modalità di iscrizione dove sarà sempre obbligatoria la prenotazione, per e-mail: (g.r.toscanaoutdoor@gmail.com), scrivendo sulla pagina Facebook: (https://www.facebook.com/G.R.ToscanaOutdoor/) oppure con messaggio (sms o whatsapp) al 333-1323726, dove saranno spiegati tutti i dettagli dell'escursione richiesta e per poter così confermare la partecipazione. Le escursioni sono a numero chiuso.

La camminata di questo fine settimana, 27-28 giugno, si svolgerà seguendo l’anello di San Graziano. Un’escursione sulle colline a nordoccidentali di Lucca, versante sinistro della Val Freddana. Un sentiero da Torcigliano a San Graziano, ritorno per Loppeglia su strada (asfaltata, ma molto panoramica e poco trafficata) e poi per sentieri non tracciati, così da chiudere il percorso ad anello. Difficoltà E (Escursionistica) per uno sviluppo di circa 8 Km., con un dislivello di 250 metri.

Costo: euro 10.