Reaction, domenica 7 giugno alla Galleria d'Arte OlioSuTavola arriva "Ferrari F40" di Roberto Baronti

Altre notizie brevi

venerdì, 5 giugno 2020, 15:54

Nella giornata del 5 giugno si celebra il World Environment Day 2020, giornata per la tutela dell'ambiente, promossa dall'Onu. L'Istituto Comprensivo Lucca 3, scuola associata Unesco, ha aderito alle proposte di sensibilizzazione per la tutela dell'ambiente e dello sviluppo ecosostenibile, con attività didattiche promosse dall'Istituto cha da anni integra i...

venerdì, 5 giugno 2020, 15:50

Emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale un codice giallo per pioggia, associato a rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità dalle ore 15 fino alle ore 20 di oggi, venerdì 5 giugno. Le zone interessate sono quelle a ridosso dei rilievi appenninici.

giovedì, 4 giugno 2020, 16:34

Il documentario “Mister Wonderland”, diretto da Valerio Ciriaci, alla cui realizzazione la Fondazione ha dato un significativo contributo scientifico e organizzativo, aprirà gli appuntamenti live sui social di Lucca Film Festival e Europa Cinema.Il documentario dal 4 giugno sarà in programma sulla piattaforma https://www.ilcinemino.it/at-home/, il canale virtuale de Il Cinemino.Le...

giovedì, 4 giugno 2020, 16:32

Acque SpA comunica che la prossima settimana verrà effettuata la seconda e ultima parte del ciclo periodico di flussaggi sulla rete idrica del comune di Montecarlo, allo scopo di prevenire fenomeni di torbidità nell’acqua erogata. Nelle diverse zone che nei due giorni saranno interessate dagli interventi, si verificheranno cali di...

giovedì, 4 giugno 2020, 14:42

Oggi, 4 giugno, è stato pubblicata la lettera "Manifesto per la Ripresa - Per una Lucca veramente sostenibile"La lettera, indirizzata all'amministrazione della città, contiene tre principi che devono guidare le politiche cittadine in questi fondamentali giorni di riapertura, per fare della città un posto più giusto, solidale, e sostenibile."Passati i...

mercoledì, 3 giugno 2020, 18:33

Il segretario provinciale Ugl della provincia di di Lucca e coordinatore della Toscana Nord Cipriano Paolinelli esprime soddisfazione e soprattutto gratitudine per l'interesse dimostrato dagli esponenti della Lega, sia territoriale (commissario Luigi Pellegrinotti), sia regionale (capogruppo Elisa Montemagni) che, addirittura, parlamentare (Manuel Vescovi), riguardo all'appello di preoccupazione fatto a metà...

mercoledì, 3 giugno 2020, 15:17

Prosegue il percorso di efficientamento del Servizio Clienti Anas (Gruppo Fs Italiane). Da oggi i clienti avranno la possibilità di usufruire di un servizio ancora più efficace e dedicato grazie al nuovo sistema di prenotazione online che consente di riservare con anticipo il proprio appuntamento presso gli Uffici Relazioni con...

mercoledì, 3 giugno 2020, 15:01

Codice giallo per piogge, temporali e vento su tutta la Toscana da mezzogiorno a mezzanotte di domani, giovedì 4 giugno. Lo ha emesso la sala operativa unificata della Protezione civile in seguito a un peggioramento delle condizioni meteo previsto tra il tardo pomeriggio e la serata di domani in trasferimento...

mercoledì, 3 giugno 2020, 14:55

Per la rassegna "Il territorio racconta", promossa dal Comune di Capannori, dedicata alla scoperta degli autori del territorio, domani, giovedì 4 giugno alle ore 21 è in programma la presentazione del libro "Più o meno trenta" di Alessia Verdi (Maria Pacini Fazzi Editore).

mercoledì, 3 giugno 2020, 14:27

È stato prorogato al 15 giugno il termine per iscriversi ai servizi di mensa e trasporto scolastico per il 2020/21. La richiesta dovrà essere effettuata, online o con assistenza telefonica, per la mensa dai genitori dei bambini che frequenteranno il primo anno della scuola dell'infanzia o della scuola primaria, oppure...