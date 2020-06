Riaperta l'oasi Wwf "Bosco del Bottaccio": visite guidate fino al 26 luglio

mercoledì, 24 giugno 2020, 16:48

Uno dei luoghi naturalistici più tipici di Capannori, dove si possono ammirare uccelli rari, un'area umida e un bosco rimasto intatto nel corso dei secoli, riapre al pubblico. Il Comune di Capannori e il Wwf Alta Toscana onlus tutte le domeniche pomeriggio fino al 26 luglio organizzano visite guidate, su prenotazione obbligatoria, all'oasi Wwf Bosco del Bottaccio. Sono previsti due turni, alle ore 16:30 e alle 18, nel rispetto delle norme di contenimento del Covid-19. L'ingresso è gratuito per i residenti a Capannori, soci Wwf e bambini sotto i 12 anni di età, mentre per tutti gli altri è previsto un contributo di 3 euro. La visita ha una durata di circa un'ora e 15 minuti ed è quindi adatta anche a chi non è abituato a camminare e ai bambini.

"Quest'anno, straordinariamente, abbiamo deciso di rendere visitabile l'Oasi durante il periodo estivo, per invitare i cittadini a riscoprire questo angolo incontaminato del nostro territorio – commenta l'assessore all'ambiente, Giordano Del Chiaro -. Dopo il lockdown, infatti, abbiamo riscontrato un forte interesse delle persone a rimanere in contatto con la natura e fare passeggiate all'aria aperta, anche vicino casa, sotto il segno della massima sicurezza. Ringrazio i volontari del Wwf Alta Toscana onlus che hanno lavorato seriamente per compiere le operazioni di pulizia dell'area, che normalmente venivano fatte a inizio primavera, e quindi per rendere fruibili i camminamenti".

"Ce l'abbiamo messa tutta per riaprire l'Oasi del Bottaccio e per questo devo ringraziare tutti i nostri volontari per l'impegno dimostrato – aggiunge il presidente di Wwf Alta Toscana onlus, Marcello Marinelli -. Tenevamo infatti particolarmente a rendere fruibile l'area naturalistica per rispondere al crescente interesse delle persone verso queste iniziative. Le visite guidate nel periodo estivo sono una scommessa che siamo pronti a vincere".

L'oasi, che ha una superficie di 47 ettari, e la circostante zona dell'ex lago di Bientina, sono state inserite nelle aree tutelate dalla Convenzione di Ramsar. Visitare questa Oasi è come fare un passo indietro nel tempo, e ammirare quello che in passato era il paesaggio delle pianure interne della Toscana, con il bosco planiziale e la zona umida.

Per prenotarsi c'è da compilare il modulo https://docs.google.com/forms/d/1x8jPQlls6zL7cChdO6lhwAacyAcDoN7izIBfzfZrPkg/ Informazioni: boscobottaccio@wwf.it