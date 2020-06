Riapre Artemisia: di nuovo usufruibili le sale studio nel rispetto delle norme di sicurezza

lunedì, 22 giugno 2020, 15:07

Da lunedì 29 giugno si potrà tornare a studiare alla biblioteca comunale 'Ungaretti' al polo culturale Artémisia di Tassignano. Saranno infatti riaperte al pubblico le sale studio, sebbene con un numero di postazioni ridotte rispetto al periodo pre-Covid per consentire il distanziamento sociale nel rispetto delle norme di sicurezza.



Sono previsti 2 turni di accesso: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30; il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30. La biblioteca sarà chiusa al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 13.30 alle ore 14.30 per consentire le operazioni di sanificazione delle postazioni e dei servizi igienici.



Ogni utente dovrà prenotarsi il giorno precedente all’accesso (per il lunedì conterà il sabato) inviando una mail ad artemisia@comune.capannori.lu.it nella fascia oraria dalle ore 12.00 alle ore 14.00 dal lunedì al sabato (farà fede l’orario di invio). Nella mail dovranno essere indicati nome, cognome e codice fiscale specificando per quanto tempo si intende prenotare la postazione (turno mattutino, turno pomeridiano o intera giornata). Sarà data conferma solo a chi avrà diritto alla postazione fino a esaurimento posti. Nella mail di risposta il personale della biblioteca specificherà il numero della postazione e il piano del servizio igienico da utilizzare.



Al momento dell’ingresso in biblioteca ogni utente dovrà indossare la propria mascherina, sanificare le mani e registrarsi ai fini di un’eventuale tracciabilità.



Le postazioni, se abbandonate prima del termine del turno, non saranno riassegnate fino al turno successivo ad avvenute operazioni di sanificazione.



Non è previsto per gli utenti l’accesso a scaffale aperto alle varie sezioni della Biblioteca (compresa la sezione bambini e ragazzi). Per il prestito esterno e la consultazione è necessario continuare a prenotarsi. Anche per il servizio di stampa, fax e fotoriproduzione è necessaria la prenotazione. Sono attualmente sospesi i servizi di emeroteca e di prestito dei computer. A breve sarà comunicata la data di riattivazione del servizio di prestito interbibliotecario.



“E' importante che dalla prossima settimana riaprano le sale studio della biblioteca centrale - afferma l'assessore alla cultura Francesco Cecchetti-. Si riattiva infatti un servizio molto apprezzato dalla comunità, visto l'alto numero di studenti, studiosi e ricercatori che solitamente si recano ad Artèmisia per studiare o compiere ricerche. Un altro passo significativo verso il ritorno alla normalità. Naturalmente la struttura metterà in atto tutte le norme di sicurezza anti Covid 19 in particolare per quanto riguarda il distanziamento sociale, ma anche la sanificazione degli ambienti, per garantire la massima sicurezza degli utenti “.