Riapre la biblioteca della Fondazione Ragghianti: si potrà accedere su appuntamento

Altre notizie brevi

mercoledì, 10 giugno 2020, 20:09

Da lunedì 15 giugno sarà nuovamente possibile sottoporsi al prelievo del sangue e alle analisi delle urine senza alcuna prenotazione preventiva. Lo prevede l'ordinanza n.64 appena firmata dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi.

mercoledì, 10 giugno 2020, 20:07

Adoc Alta Toscana esprime soddisfazione per la presa di posizione da parte di Paul McCartney in ordine all'annullamento dei suoi concerti italiani (il 13 giugno proprio a Lucca) e al mancato rimborso a favore dei fan.

mercoledì, 10 giugno 2020, 15:56

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del Partito Socialista Italiano Comitato di Coordinamento di Lucca su scuola e famiglie.

mercoledì, 10 giugno 2020, 15:44

Per l'edizione 2021, Lucca Biennale Cartasia, il più grande evento al mondo di Paper Art e Architettura, propone un programma di incontri ed eventi a tema arte e carta! Eventi in piazza in grande scala dedicati a tutti, workshop tecnici per adulti e professionisti, laboratori educativi per bambini e ragazzi.

mercoledì, 10 giugno 2020, 15:30

L'emergenza da Covid 19 è entrata nella fase tre e il sistema sanitario sta riprendendo la propria attività ordinaria. Uno degli aspetti più critici del post lockdown riguarda la ripartenza di visite specialistiche ed esami diagnostici, limitati ai casi urgenti e indispensabili nei mesi scorsi.

mercoledì, 10 giugno 2020, 10:27

Le guide dell’Associazione Guide Turistiche di Lucca AGT-Lucca si sono organizzate per dare vita a una vetrina di eventi, ricca di suggestive visite guidate, iniziando questo sabato 13 giugno e proseguendo per tutta l’Estate 2020.

mercoledì, 10 giugno 2020, 10:21

Tutto è pronto al Centro Parrocchiale di Saltocchio, di fronte alla chiesa, per salutare lunedì prossimo l’avvio della Scuola Estiva Estalandia, in collaborazione con il Circolo Anspi S.Andrea di Saltocchio e la parrocchia.

martedì, 9 giugno 2020, 15:06

Sono 17 i centri estivi rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni che a partire da lunedì 15 giugno e fino a settembre si terranno sul territorio comunale nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anti Covid.

martedì, 9 giugno 2020, 14:52

Codice giallo per pioggia e temporali anche di forte intensità e rischio idrogeologico su gran parte della Toscana dalle 13 di oggi, martedì 9 giugno, alla mezzanotte di domani, mercoledì.L’ha emesso la Sala operativa unificata in seguito al campo di bassa pressione che sta interessando il Mediterraneo centrale e che...

martedì, 9 giugno 2020, 14:48

Il commento del presidente di Confindustria Toscana Nord Giulio Grossi alle dichiarazioni del presidente dell'Inps Tridico: "In questi momenti così duri, in cui le imprese lottano per rimanere a galla, se non per sopravvivere, capita anche che si debbano sentire tacciare di opportunismo.