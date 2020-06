La Fondazione Ragghianti c’è! A disposizione per il download gratuito un articolo dedicato a Luigi Veronesi

Altre notizie brevi

giovedì, 25 giugno 2020, 13:31

Da mercoledì 1 luglio entra in vigore l’orario estivo per gli Sportelli al cittadino del Comune che si protrarrà fino al 30 settembre.L’Urp di piazza Aldo Moro sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30.

mercoledì, 24 giugno 2020, 16:57

Hanno preso il via in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria dei cimiteri di San Leonardo in Treponzio e S. Andrea di Compito. Le due opere rientrano in un pacchetto di opere, per il quale l'amministrazione Menesini ha investito complessivamente 120 mila euro, che ha interessato anche i camposanti...

mercoledì, 24 giugno 2020, 16:48

Uno dei luoghi naturalistici più tipici di Capannori, dove si possono ammirare uccelli rari, un'area umida e un bosco rimasto intatto nel corso dei secoli, riapre al pubblico. Il Comune di Capannori e il Wwf Alta Toscana onlus tutte le domeniche pomeriggio fino al 26 luglio organizzano visite guidate, su...

mercoledì, 24 giugno 2020, 16:30

È grazie ad un emendamento proposto dal Consigliere Regionale Stefano baccelli, in sede di approvazione della Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale, che il settore edilizio, soprattutto in alcuni comuni toscani, come ad esempio Lucca, può tirare un sospiro di sollievo.Il rischio era un vero e proprio blocco di questo comparto...

mercoledì, 24 giugno 2020, 12:10

Carrefour, nota catena di supermercati e ipermercati, è alla ricerca di Addetti Vendita/Specialisti per i vari Reparti, i quali dovranno assistere e consigliare la clientela, gestire la cassa, seguire le vendite del reparto di riferimento, mantenere l'ordine e la pulizia del reparto; Direttori di Comunità (Community Manager), che dovranno gestire...

martedì, 23 giugno 2020, 19:00

Prosegue il percorso partecipativo per il Piano Operativo avviato dal Comune di Lucca. Dopo il successo del primo laboratorio dedicato allo spazio pubblico, sabato 27 giugno torna il secondo appuntamento dedicato ai parchi territoriali e alle aree naturalistiche.

martedì, 23 giugno 2020, 18:57

Matteo Petrini, consigliere comunale FdI Capannori: Siamo a conoscenza che l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest consente la ripresa della attività fisica adattata (ATA) su tutto il territorio di sua pertinenza, quindi anche a Capannori. A tal proposito sono state predisposte norme comportamentali per la ripartenza, nel caso venga espressa tale...

martedì, 23 giugno 2020, 18:55

Domani mattina, mercoledì 24, e venerdì 26 giugno, in piazza Aldo Moro a Capannori sarà possibile compilare il questionario "Emergenza Covid-19 e stili di vita" promosso da La Piana del Cibo, progetto di gestione coordinata e partecipata delle politiche del cibo tra i Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e...

martedì, 23 giugno 2020, 18:49

Il Gr. Toscana Outdoor - Guide Ambientali Escursionistiche - escursionismo, nordic walking, mountain bike, outdoor training e senti eristica organizza in questo fine settimana, per le “Escursioni del Sabato”, l'iniziativa "Vivi Capannori" che si terrà in giorni diversi: sabato 27 giugno di mattina ore 9-12 e domenica 28 giugno di...

martedì, 23 giugno 2020, 18:44