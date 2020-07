Torre Guinigi chiusa fino all’11 luglio per lavori di manutenzione alla scala

Altre notizie brevi

martedì, 30 giugno 2020, 23:09

2 LUGLIO 1940 - A bordo dell’Arandora Star, nave da crociera di lusso trasformata in imbarcazione per deportati diretti verso il Canada, furono ammassati 1200 prigionieri civili, fra cui 712 emigrati italiani. Dopo essere stata colpita da un siluro lanciato da un sottomarino tedesco, l’Arandora Star affondò in meno di...

martedì, 30 giugno 2020, 23:07

martedì, 30 giugno 2020, 23:02

Scatta mercoledì 1 luglio e si concluderà il 31 agosto il periodo a rischio per lo sviluppo e la propagazione di incendi boschivi. Nei due mesi è vietato su tutto il territorio regionale l'abbruciamento di residui vegetali e qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri...

martedì, 30 giugno 2020, 15:52

Mentre l'Umbria rende più difficile l'aborto farmacologico, imponendo il ricovero ordinario alle donne che assumono la Ru486, la Toscana va in direzione opposta, con l’approvazione della delibera regionale per permettere la somministrazione del farmaco anche in strutture territoriali, che però dovranno essere collegate a un ospedale.

lunedì, 29 giugno 2020, 19:33

"Eppur si muove avrebbe detto Galileo, Piano ma si muove" aggiungiamo noi". È quanto riportano in una nota il consigliere Matteo Petrini e Roberto Martinelli di Fratelli d'Italia Capannori, che apprendono con piacere la partenza, seppur ritardata, del servizio di bikesharing promosso dal comune di Capannori.

lunedì, 29 giugno 2020, 16:09

Importante annuncio del segretario Generale della Fiom Cgil di Lucca Mauro Rossi:

domenica, 28 giugno 2020, 14:03

Per anni la rivista mensile “Poesia” di Crocetti è stata un punto di riferimento per la maggior parte dei poeti e dei lettori di poesia italiani.

domenica, 28 giugno 2020, 12:07

«In relazione alla nota del Pd altopascese diffusa ieri sera, mentre con la cittadinanza tutta rimaniamo in attesa di spiegazioni di merito da parte della giunta comunale Pd circa il debito fuori bilancio non dichiarato in rendiconto 2019, io per parte mia non ho difficoltà a dissipare gli incomprensibili dubbi...

domenica, 28 giugno 2020, 12:00

Riprende l'attività organizzativa di Italia Viva di "Lucca e i suoi Territori", mai interrotta invece quella politica, con la convocazione, da parte di Alberto Baccini, coordinatore del gruppo, dell'Assemblea Generale degli Iscritti di Lucca, Piana, Media Valle e Garfagnana per Giovedì 2 luglio alle ore18, a Capannori.

sabato, 27 giugno 2020, 19:01

Il Partito Democratico di Altopascio risponde al consigliere Marchetti che aveva segnalato presunti debiti fuori bilancio."Si avvicinano le scadenze elettorali - esordisce - e arrivano puntuali i comunicati stampa propagandistici del consigliere di minoranza Marchetti. Lo stesso consigliere che nel comune di Altopascio occupa i banchi dell'opposizione e che ha...