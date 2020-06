Un livornese alla guida della della Quinta Zona Round Table Italia

Altre notizie brevi

Inserire nuovi professionisti nel campo delle esportazioni al fine di assicurare l’ammodernamento e il ricambio generazionale dell’Agenzia ICE, per affiancare le imprese nel percorso di digitalizzazione dei processi d’esportazione: sono questi in sintesi gli obiettivi alla ba cronaca.grosseto@lanazione.netse del nuovo bando di concorso a 50 posti a tempo determinato dell’Agenzia...

Nuova area polivalente per praticare sport all'aperto giocando a calcetto, beach volley e beach soccer. Realizzata a Capannori nella zona a verde vicino al polo scolastico fra vicolo Carlo Piaggia e via del Casalino, sarà inaugurata sabato (20 giugno) alle ore 11.

"In merito alla decisione presa dalla Giunta Regionale Toscana di posticipare la data di inizio dei saldi estivi al 01/08/2020 - invece che come previsto prima dell'emergenza covid il 04/07/2020 - invito la stessa a rivalutare la decisione assunta".

In Toscana sono 10.193 i casi di positività al Coronavirus, 2 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 8.657 (l'84,9% dei casi totali).

Un servizio gratuito, e senza incidere sul calcolo della tariffa per i cittadini, di ritiro degli assorbenti igienici. Partirà a settembre in tre frazioni di Capannori, una del nord, una del centro e una del sud, per poi essere esteso, nel caso di riscontri positivi, a inizio 2021 in tutto...

Il Codacons scende in campo a tutela dei cittadini della Toscana coinvolti nel caso Dentix. Come noto la società, a seguito dell’emergenza Covid, ha chiuso le proprie cliniche presenti in regione, e al momento non si ha alcuna certezza sulla possibilità di riapertura dei centri odontoiatrici.

Sono a disposizione, sul sito internet della Fondazione Ragghianti www.fondazioneragghianti.it, due nuovi articoli selezionati da «Luk», la rivista annuale pubblicata dalla Fondazione.

Gian Marco Marianelli (Forza Italia): In questi giorni in cui il commercio lucchese si sta riattivando, sorge un problema relativo agli orari di ritiro della spazzatura per le attività del centro storico. I titolari di ristoranti, bar ed in generale di attività di somministrazione delle bevande, trovano giustamente da ridire...

Sarà pubblicata nei prossimi giorni la manifestazione di interesse con la quale l'amministrazione comunale intende stabilire un rapporto di collaborazione con soggetti qualificati, pubblici o privati, al fine di mettere a dimora su aree pubbliche del territorio comunale specie arboree in grado di migliorare la qualità dell'aria.

Il consigliere regionale Pd e presidente della Commissione Territorio e ambiente, Stefano Baccelli, interviene sul riconoscimento dello stato di emergenza regionale per i territori della provincia di Lucca e Pistoia colpiti dall’ondata di maltempo del 4 e 5 giugno scorsi.“La dichiarazione dello stato di emergenza regionale e il relativo stanziamento...