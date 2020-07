Abbattuti due pini pericolosi a Porta Elisa e a Campo Balilla

giovedì, 23 luglio 2020, 15:56

Questa mattina a seguito di ordinanza, l'amministrazione comunale ha provveduto all'abbattimento di due alberi in condizioni di deperimento e di conseguente precaria stabilità, come valutato dalle segnalazioni dell'Ufficio verde pubblico. Le piante abbattute sono un Pino dell'Himalaya a Porta Elisa (angolo via Elisa – via Beato Passi) e un Pino marittimo a Campo Balilla lungo il percorso della sortita del Baluardo Santa Maria.