Altopascio, educatore discriminato perché gay; Marchetti (FI): "Consiglio comunale straordinario, siamo tutti Marco Dianda"

Altre notizie brevi

giovedì, 2 luglio 2020, 16:06

Questa mattina un ragazzo di 40 anni di Livorno è caduto mentre si trovava sulla via ferrata di Buti. Due ragazzi del Nord Italia che si trovavano più avanti l’hanno visto precipitare per circa 20 metri a causa del cedimento di una roccia.Sul posto un mezzo della centrale operativa 118...

giovedì, 2 luglio 2020, 16:05

Meteo in modesto peggioramento tra venerdì e sabato, con possibilità di temporali sparsi, localmente forti. La Sala operativa unificata ha emesso poco fa un codice giallo per temporali forti con associato rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità dalle ore 12 fino alla mezzanotte di domani, venerdì 3 luglio.

giovedì, 2 luglio 2020, 15:57

Da lunedì 6 luglio e fino al 30 settembre 2020 cambia l'orario delle farmacie ospedaliere.

giovedì, 2 luglio 2020, 15:55

Al Rotary Club Montecarlo Piana d Lucca, dopo il passaggio delle consegne fra Paolo Tacchi e Luigi Muri avvenuto il 24 giugno u.s., si e' tenuta mercoledì 1 luglio la prima assemblea di Club: per via telematica il Presidente Muri ha avuto modo, nel ringraziare i soci per la fiducia...

giovedì, 2 luglio 2020, 15:55

“Palazzo Orsetti, il Municipio di Lucca, è la casa di tutte le lucchesi e di tutti i lucchesi. Per questo invitiamo Marco Dianda: per esprimergli la vicinanza dell’intera comunità cittadina. A Lucca ogni cittadino è accolto e protetto; a Lucca il rispetto della dignità delle persone viene prima di tutto;...

giovedì, 2 luglio 2020, 13:30

Prosegue, dopo il successo dei primi appuntamenti, l'iniziativa 'Vivi Capannori' promossa dall'amministrazione comunale per riscoprire le bellezze paesaggistiche, naturalistiche e architettoniche di Capannori, valorizzando il turismo di prossimità e contribuendo così a rilanciare il settore.Una serie di visite di gruppo, con servizio gratuito di guida turistica o ambientale, ad alcuni...

mercoledì, 1 luglio 2020, 19:14

LuccAut - Associazione di Promozione Sociale ONLUS esprime la propria vicinanza all'educatore lucchese la cui esperienza è diventata virale in tutto il Paese."È un bravo educatore ma è finocchio". L'esperienza che racconta Marco, 33 anni, educatore lucchese, e che è diventata virale in tutto il Paese - spiega l'associazione -,...

mercoledì, 1 luglio 2020, 19:11

"L'emergenza determinata dal Coronavirus-afferma Salvadore Bartolomei, Capogruppo in Consiglio comunale della Lega a Capannori-sta comportando seri problemi anche nel nostro comune, ma qualcuno sembra non accorgersi del tutto, visto che l'apposita Commissione non si è ancora riunita post Covid-19." "Assieme ai colleghi Consiglieri Ilaria Benigni, Domenico Caruso, Bruno Zappia, Gaetano...

mercoledì, 1 luglio 2020, 13:23

C'è tempo tempo fino al 10 luglio per presentare domanda per ottenere il voucher a parziale copertura del costo di frequenza dei centri estivi 2020. Un'agevolazione economica promossa dall'amministrazione Menesini per sostenere le famiglie con figli da 0 a 14 anni che frequentano attività nel periodo da giugno a settembre...

mercoledì, 1 luglio 2020, 13:17

"Facciamo via del Fosso, lato Porta San Jacopo, come i Navigli Milanesi": è la proposta del pittore Fabrizio Barsotti che ha da sempre il suo studio di pittura in via del Fosso n153, dopo il successo nel 2019 dei sei appuntamenti i Fossi dell'Arte nel tratto di strada dal n129...