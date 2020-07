Aperto il bando ordinario per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2020

venerdì, 24 luglio 2020, 12:43

È aperto il nuovo bando ordinario per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2020. Il testo del bando e i moduli da compilare per presentare la domanda sono consultabili e scaricabili sul sito web del Comune di Lucca con link diretto sulla homepage oppure potranno essere ritirati presso l'Ufficio Casa, in via Santa Giustina n. 32 unicamente su appuntamento telefonando ai n. 0583.442635 o 0583.442974. La domanda dovrà essere sottoscritta e compilata in ogni sua parte, e corredata della necessaria documentazione, pena l’esclusione dalla graduatoria.

“Con il contributo a integrazione dell'affitto – spiega l'assessora alle politiche sociali Valeria Giglioli – vogliamo dare una risposta utile a quella fascia ampia di famiglie che hanno difficoltà a pagare un affitto sul mercato. Si tratta di un'azione preventiva sostenuta dalle risorse della Regione Toscana e del Comune di Lucca che, in un periodo di crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria, cerca di impedire che nuclei familiari più esposti possano scivolare in condizioni di forte sofferenza, o peggio di indigenza”.

Le domande dovranno pervenire al Comune pena esclusione, entro e non oltre il giorno 11 Settembre 2020 con i seguenti modi: consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo, Piazza S. Giovanni Leonardi, n. 3 – Lucca, tutte le mattine dalle 9.00 alle 13.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00; spedite con raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Lucca, Ufficio Protocollo, Piazza S. Giovanni Leonardi, n. 3 - 55100 Lucca. Si sottolinea che la raccomandata dovrà pervenire al Comune di Lucca entro il giorno 11 settembre 2020 (NON fa fede il timbro postale); inviate alla casella di P.E.C. comune.lucca@postacert.toscana.it in tal caso saranno ammesse le istanze pervenute alla casella di posta certificata dell'Ente solo se spedite da una casella certificata P.E.C.