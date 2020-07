Arte a cena “alle Camelie”

lunedì, 27 luglio 2020, 11:30

Cena con spettacolo al bioagriturismo “alle Camelie” di Pieve di Compito. Sabato 1 agosto, infatti, nel cortile di fronte alla vecchia limonaia, si terrà una cena all’insegna della cucina biologica e della sostenibilità, seguita dallo spettacolo “Vedrai che cambierà” con l’attrice e cantante Chiara Claudi. Un breve ma intenso viaggio nella musica anni ‘60 e 70 in Italia e in Brasile per raccontare, a volte con un tocco di ironia, il cambiamento che stiamo vivendo. Tenco, Mina, Battiato, Gilberto Gil ed Elis Regina saranno solo alcuni dei personaggi che ci accompagneranno nel corso della serata, insieme ad un computer e un microfono: nel computer tre musicisti straordinari (Fabio Barbera, Emiliano Begni, Antonio Torella) e al microfono la voce di Chiara Claudi, che ci farà riflettere e sorridere attraverso le parole di Laura Raimondi e le canzoni di alcuni dei più grandi musicisti della storia.



Chiara Claudi è attrice, cantante e insegnante di voce diplomata all’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”. Ha lavorato con vari teatri italiani, tra cui il Piccolo Teatro di Milano e lo Stabile di Sardegna, e registi del calibro di Luca Ronconi, Giorgio Strehler e Luca Barbareschi. Lavora inoltre per il grande e piccolo schermo, in cortometraggi indipendenti e in varie fiction tv, e collabora come cantante con vari musicisti della scena milanese. Insegna educazione vocale agli attori della scuola Civica Paolo Grassi di Milano e in altre realtà didattiche italiane e internazionali, tra cui la Central School of Speech and Drama di Londra, l’Universidad Mayor di Santiago (Cile) e AMAW di Vancouver (Canada). Ama il teatro sia di prosa che musicale, specialmente il teatro-canzone perché attraverso la fusione intima dei due linguaggi di musica e parola si può smuovere in profondità ogni parte dello spettatore.

La cena proposta da “alle Camelie” per l’occasione vede nel menù crostone con pecorino e verdure dell’orto, tortino di farro e ricotta con pomodori canestrini di Lucca dell’azienda agricola, tagliata di pollo con rucola e pomodoro e contorni di stagione, sfogliata di pesche, vino rosso biologico dell’azienda (annata 2018) e bianco dell’azienda agricola Carmignani di Montecarlo (annata 2019), acqua naturale e caffè.

Il costo della serata, comprensivo di cena e spettacolo, è 35 euro per gli adulti e 17 euro per i bambini sotto i 12 anni. È necessaria la prenotazione a: info@allecamelie.it o 393/5555740.