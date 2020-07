'Artisti Vagabondi': dal 20 al 24 luglio al centro culturale 'Le Macine' un laboratorio teatrale fratuito per ragazzi

giovedì, 9 luglio 2020, 15:58

Prenderà il via lunedì 20 luglio un originale laboratorio teatrale gratuito alla scoperta di se stessi, dell'altro e del territorio intitolato 'Artisti Vagabondi' rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Il laboratorio a cura di Ilaria Gozzini e Viviana Marino è realizzato da Forium agenzia formativa, Associazione Teatro di Buti e Oxfam in collaborazione con il Comune di Capannori e il sostegno della Regione Toscana. Il percorso teatrale si articola in cinque incontri in programma dal 20 al 24 luglio dalle ore 14.30 alle 18.30 al Centro Culturale Le Macine in Via del Molino a Castelvecchio di Compito.

'Artisti Vagabondi' è un viaggio fuori e dentro di noi alla scoperta del territorio, per una rieducazione allo stare insieme: verrà esplorato lo spazio circostante attraverso un viaggio creativo e divertente, dall’intimità con la natura attorno, all’incontro con i compagni di viaggio, utilizzando i semplici mezzi espressivi del teatro, i sensi, le emozioni, il corpo, la narrazione.



“Siamo molto contenti di poter offrire ai ragazzi del nostro territorio l'opportunità di partecipare ad un'esperienza teatrale del tutto gratuita volta alla scoperta dei nostri luoghi più belli, ma anche di se stessi e degli altri attraverso la creatività e i potenti mezzi espressivi del teatro. Un'importante occasione anche per la ripresa della socializzazione dopo il periodo del lockdown imposto dall'emergenza Covid 19.Ringrazio la Regione Toscana e tutti i soggetti promotori per averci dato la possibilità di realizzare questa bella iniziativa culturale a Capannori” .



Il percorso rientra nel Progetto 'Vagabondi Efficaci' selezionato da “Con i Bambini”, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che risponde ai fenomeni di dispersione scolastica ed esclusione sociale.



Il laboratorio prevede un massimo di 14 partecipanti e sarà realizzato seguendo le linee guida anti COVID 19 previste dal DPCM 17 maggio 2020. Le iscrizioni sono aperte fino al 19 luglio. Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.forium.it.. Per informazioni e iscrizioni tel 0571/360069, info@forium.it.