Ascit: il 16 luglio sedi aziendali chiuse, raccolta regolare

martedì, 14 luglio 2020, 12:53

Informiamo gli utenti Ascit che in occasione della festività del Santo Patrono di Capannori, giovedì 16 luglio tutti gli uffici Ascit resteranno chiusi al pubblico, così come il punto di consegna materiale presso il magazzino Ascit. L’accesso alle Isole Ecologiche e la raccolta Porta a Porta sarà invece regolare: chiediamo agli utenti di esporre il contenitore come da calendario.