Attivo presso l’ospedale San Luca uno sportello front office dell'associazione A.I.D.O.

venerdì, 17 luglio 2020, 13:08

Con la presente si comunica che a partire dal 15 luglio è attivo presso l’ospedale San Luca uno sportello front office dell'associazione A.I.D.O., associazione italiana donatori di organi.

Presso lo sportello è presente un volontario in servizio civile che può fornire tutte le indicazioni utili per iscriversi alla nostra associazione o per qualsiasi altra necessità si presenti (cambio di indirizzo, smarrimento/furto tessere o altro), dalle ore 8:30 – 13:30

Dal lunedì al venerdì.

Si comunica inoltre che presso la sede istituzionale è aperto l’ufficio con orario 8:00 – 14:00.

Si ringrazia per l’attenzione.