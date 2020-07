Buchignani (FdI): "Costituire subito commissione consiliare 'Emergenza post Covid'

domenica, 19 luglio 2020, 13:11

Nella seduta del consiglio comunale di Lucca svoltosi il 17 Luglio 2020, il Capogruppo di Fratelli D'Italia Nicola Buchignani ha votato favorevolmente alla pratica per il contributo a fondo perduto a sostegno del pagamento del canone di affitto per l'emergenza Covid indirizzato alle imprese artigiane e commerciali che abbiano la residenza fiscale nel Comune di Lucca.



"Anche l'assessore alle attività produttive Valentina Mercanti - afferma Buchignani - durante il suo intervento ha dovuto riconoscere che Fratelli D'Italia, tramite il suo Capogruppo, ha contribuito in modo costruttivo e propositivo alla stesura del bando e alla individuazione dei requisiti per poter partecipare allo stesso. La delibera avanzata prevede un contributo di 500 euro per 1200 attività, il quale può essere di grande aiuto alle imprese nel periodo della ripartenza che, purtroppo, si sta rivelando più lenta del previsto.



"I fattori - conclude - che influiscono negativamente e in maniera determinante alla ripresa economica delle attività commerciali ed artigiane sono riconducibili alla mancanza del turismo, ad una perdita di reddito di molte famiglie che ancora oggi stanno aspettando di ricevere la cassa integrazione di Aprile, ad una ancora presente paura del virus soprattutto tra gli over 40, e inoltre ad una mancanza delle celebrazioni di cerimonie. La motivazione di questo voto sta dunque nel valutare come doveroso un contributo che vuole essere un aiuto importante non solo per dimostrare che le istituzioni sono presenti economicamente a sostegno delle imprese, ma anche come simbolo di vicinanza agli stessi imprenditori nell'arduo cammino della ripartenza.

In modo da fronteggiare le diverse problematiche familiari e imprenditoriali che si sono venute a creare a causa della pandemia, il Consigliere di FdI Nicola Buchignani ha ribadito la necessità e l'urgenza di istituire la commissione consiliare "Emergenza post Covid", che dovrà occuparsi di risolvere e gestire le questioni sociali, di coordinare le attività di sostegno all'occupazione e al reddito, e di disporre soluzioni e aiuti alle imprese in difficoltà".