Caduta di grosso ramo di un pioppo del Parco di via Matteotti, operai e tecnici comunali sul posto

Altre notizie brevi

martedì, 21 luglio 2020, 19:01

È stata firmata oggi l'ordinanza in base alla quale si provvederà nei prossimi giorni all'abbattimento di 16 tigli gravemente malati, posti sul marciapiede est di viale Matteo Civiltali. Le piante in questione, già gravemente compromesse da carie interne al fusto e da altre patologie, negli anni passati erano state sottoposte...

martedì, 21 luglio 2020, 18:49

Si apre domani (mercoledì 22 luglio) con la proiezione del film in prima visione 'Piccole donne' di Greta Gerwig (USA 2019, 135') il sipario sulla rassegna '...Ma la notte sì' promossa dall'amministrazione Menesini e gestita da Cineforum Ezechiele 25,17 e Grimaldi Impianti con il sostegno di Regione Toscana, Fondazione Cassa...

martedì, 21 luglio 2020, 18:45

Confartigianato Imprese Lucca segnala l'intervento della Regione Toscana che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per l'abbattimento del costo operazioni di garanzie per le micro piccole e medie imprese.

martedì, 21 luglio 2020, 18:11

Cambiano gli equilibri nella rappresentanza sindacale del Consorzio di Bonifica 1 di Lucca-Viareggio. Le scelte dei dipendenti chiamati a eleggere i propri rappresentanti hanno lanciato un segnale chiaro facendo realizzare un vero exploit alla UIL Filbi.

martedì, 21 luglio 2020, 14:28

Viene pubblicato in questi giorni il secondo numero della nona serie di «Critica d’Arte», una delle riviste di storia dell’arte più longeve d’Italia, creata nel 1935 da Carlo Ludovico Ragghianti con Ranuccio Bianchi Bandinelli.

lunedì, 20 luglio 2020, 20:28

Intervento di Gaetano Ceccarelli consigliere comunale a Capannori: In tema di impianti di smaltimento rifiuti e di compostaggio, è illusorio e controproducente ragionare secondo schemi ormai superati dal percorso avviato da alcuni anni anche con la costituzione della società Retiambiente, partecipata da 100 Comuni, finalizzato alla gestione integrata dei rifiuti...

lunedì, 20 luglio 2020, 20:26

Durante i mesi scorsi Maria Guida, artista-pittrice e Veronica Celli, psicologa-psicoterapeuta entrambe residenti a Lucca, hanno pensato di dar voce ai vissuti dei bambini rispetto al periodo di quarantena che hanno vissuto e farne un libro, cosicché leggendolo a loro volta altri bambini/ragazzi possano riconoscersi nei vissuti degli altri bambini...

lunedì, 20 luglio 2020, 19:38

Terzo appuntamento con il talk show nel chiostro di Santa Caterina del Real Collegio. Domani, 21 luglio 2020, dalle ore 21,15 l’appuntamento del martedì condotto da Paolo Mandoli affronterà i vari aspetti della Giustizia.

lunedì, 20 luglio 2020, 19:33

Venerdì 24 luglio alle ore 19.00 al circolo culturale 'Oasi' di Pieve San Paolo è in programma un'iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione di stili di vita sani e in particolare alla prevenzione della dipendenza da alcol promossa dal Circolo Culturale 'Oasi' di Pieve San Paolo e Acat Lucca, in collaborazione con...

domenica, 19 luglio 2020, 13:12

Riceviamo e pubblichiamo questa richiesta del pittore lucchese Fabrizio Barsotti: "Restauriamo la fontana storica del Nottolini in via del Fosso vicino alla Madonna dello Stellario in centro. Ha bisogno di interventi di pulizia e due basamenti in marmo rotti e spezzati da anni da sostituire, erbaccia da togliere e pulizia...