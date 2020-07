Capannori, sospeso ricevimento senza appuntamento del sindaco

Altre notizie brevi

venerdì, 24 luglio 2020, 12:43

È aperto il nuovo bando ordinario per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2020. Il testo del bando e i moduli da compilare per presentare la domanda sono consultabili e scaricabili sul sito web del Comune di Lucca con link diretto sulla homepage oppure potranno...

venerdì, 24 luglio 2020, 11:52

Colle di Bordocheo, azienda biologica di vino e olio delle Colline lucchesi, inaugura quest'anno una breve ma intensa stagione musicale estiva live fra vigneti e olivi.

venerdì, 24 luglio 2020, 11:31

Il Consiglio Nazionale del Movimento è fiero di annunciare che l’Avv. Tiziana Vigni ha accettato la candidatura a Presidente della regione Toscana per le elezioni regionali 2020. "Tiziana Vigni - si legge nel comunicato - è avvocato cassazionista impegnata da oltre 20 anni nella difesa dell’ambiente e degli esseri umani.

venerdì, 24 luglio 2020, 10:38

Mensa e trasporto scolastico, aperte le iscrizioni a Porcari per l’anno scolastico 2020/2021. Per presentare le domande c’è tempo fino al prossimo 19 agosto. E sono tante le agevolazioni previste dall’amministrazione per le famiglie con i redditi più bassi, sulla base dell’attestazione Isee.

venerdì, 24 luglio 2020, 09:53

Continuano le “Serate in… Chiostro 2020” con “Les Soirèes Musicales” di Gioacchino Rossini domenica 26 luglio. Uno splendido concerto con le musiche di Rossini inframezzate da divertenti aneddoti legati al celebre musicista pesarese. Le Soirées musicales sono dodici canzoni per voce e pianoforte musicate da Gioachino Rossini tra il 1830...

venerdì, 24 luglio 2020, 08:29

Francesco Colucci, Riformisti Toscani, interviene su quanto accaduto a San Concordio con una nota critica: "Vista la situazione di grande tensione nel popoloso paese di san Concordio per una serie di interventi sul territorio non graditi da una buona parte della popolazione - esordisce -, avevamo chiesto come, Italia Viva...

giovedì, 23 luglio 2020, 19:21

Si chiama “Lucca Operose Acque 1” il primo di una serie di video che l’associazione culturale “Lucca Curiosa” dedica al sistema delle acque di Lucca e piana. Il link è: https://youtu.be/8xM_jC7e7a0 .

giovedì, 23 luglio 2020, 15:56

Questa mattina a seguito di ordinanza, l'amministrazione comunale ha provveduto all'abbattimento di due alberi in condizioni di deperimento e di conseguente precaria stabilità, come valutato dalle segnalazioni dell'Ufficio verde pubblico. Le piante abbattute sono un Pino dell'Himalaya a Porta Elisa (angolo via Elisa – via Beato Passi) e un Pino...

giovedì, 23 luglio 2020, 15:37

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, punta i riflettori sul problema dei collegamenti ferroviari sulla linea Lucca-Firenze e in Garfagnana."Tanto per cambiare - afferma - lavoratori e turisti sono alle prese con non pochi problemi di spostamento dovendo utilizzare la rete ferroviaria.

giovedì, 23 luglio 2020, 15:16

Continuano i concerti della neonata associazione musicale "Sui Passi di Puccini" che dopo il primo successo riscosso a Chiatri Puccini propone un evento molto interessante, il 26 luglio alle ore 21.15, nella cornice della chiesa di San Jacopo apostolo a San Macario in Piano. Protagonista della serata è l'ItalianCelloDuo, formato...