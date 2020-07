Detrazione spese servizi scolastici: l'attestazione si scarica online

sabato, 18 luglio 2020, 15:10

Servizi online del Comune di Capannori sempre più vicini ai bisogni dei cittadini. Adesso le famiglie possono scaricare all'interno del portale Urbi dedicato ai servizi scolastici l'attestazione dei pagamenti per usufruire delle detrazioni della denuncia dei redditi. Nella sezione "spese detraibili per 730" è infatti possibile scaricare il documento che certifica le spese sostenute nel 2019 per le rette dei nidi d'infanzia, la mensa e il trasporto scolastico. I genitori, quindi, per ottenere l'attestazione non devono quindi più recarsi presso gli uffici comunali.

Per accedervi si può procedere dalla relativa sezione sul sito www.comune.capannori.lu.it o cliccare sul diretto https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200348

Dalla piattaforma è anche possibile esprimere un giudizio sulla propria soddisfazione.

Il nuovo servizio online, quindi, semplifica la vita, perché permette di risparmiare tempo ed è sempre disponibile.