Elena Mutinelli ospite al MuSA per raccontare la sua forza espressiva

Altre notizie brevi

lunedì, 13 luglio 2020, 10:58

Serate di psicologia e sportello psicologico gratuito a Viareggio e a Ripa di Seravezza con un progetto in collaborazione con la Croce Rossa Italiana dal titolo "RI-PARTIAMO DA QUI "

domenica, 12 luglio 2020, 19:26

Viareggio è nota soprattutto per il Carnevale e i suoi eleganti stabilimenti balneari. Pochi invece ne conoscono l’affascinate storia: da piccolo borgo marinaro ad importante centro del turismo internazionale tanto da conquistarsi nei primi del Novecento il soprannome di Perla del Tirreno. Cafè alla moda, hotel di lusso ed eleganti...

sabato, 11 luglio 2020, 15:34

“Lucca è una città aperta e accogliente, che ha rispetto di ogni differenza e dell'impegno di ogni lavoratrice e di ogni lavoratore: e ciò, che vale per ogni ambito professionale, se è possibile è ancora più vero nel mondo dell'educazione e della scuola”

sabato, 11 luglio 2020, 15:34

Da stamattina (sabato 11 luglio) come programmato, la Torre Guinigi ha riaperto al pubblico dopo i lavori di manutenzione alla scala metallica che per l’occasione è stata completamente riverniciata. Le visite organizzate in gruppi sono possibili tramite prenotazione telefonica al numero 0583 48090 o all’indirizzo emailinfotorriciviche@comune.lucca.it Le prenotazioni possono essere...

sabato, 11 luglio 2020, 10:38

Appuntamento stasera Sabato 11 luglio con "La Musicastrocca" in Piazza Felice Orsi a Porcari, ore 21 ad ingresso libero. La Musicastrocca, con Massimiliano Maiucchi e Alessandro D'Orazi coinvolge i bambini a cantare, mimare e giocare tra le rime e le note.

sabato, 11 luglio 2020, 10:16

L'azienda Silmarc Pharma di Guamo ha donato al Comune di Capannori 25 mila mascherine chirurgiche. L'ente di piazza Aldo Moro distribuirà i dispositivi di sicurezza alle associazioni del territorio che ne faranno richiesta per utilizzarle durante eventi di vario genere e le metterà anche a disposizione del pubblico che si...

venerdì, 10 luglio 2020, 18:59

"Ci sono i presupposti perchè lo stato di emergenza venga prorogato fino a fine anno". A dirlo è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della presentazione del Mose alla cittadinanza. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Conte ha sottolineato come "lo stato di emergenza sia fondamentale per avere...

venerdì, 10 luglio 2020, 18:50

Chiara Benedusi, responsabile provincia di Lucca Dipartimento Equità Sociale e Disabilità di Fratelli d'Italia: Garantire il monte ore perso causa emergenza Coronavirus per bambini con disabilità ed educatori. L'emergenza Coronavirus ha portato alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e la didattica a distanza non si addice ai...

venerdì, 10 luglio 2020, 13:58

Gran finale per "Vivi Capannori", l'iniziativa promossa dal Comune di Capannori per scoprire alcuni dei luoghi più mozzafiato del territorio mediante visite di gruppo con servizio gratuito di guida turistica. Domani, sabato 11, e dopodomani, domenica 12 luglio, con partenza alle ore 9 e alle ore 17, è in programma...

venerdì, 10 luglio 2020, 13:53

Neo-diciottenni in treno gratis per tutto il mese di agosto. L'invito a ‘scoprire' il treno e la Toscana per i nati nel 2002, che hanno raggiunto o raggiungeranno la maggiore età nel 2020, arriva anche quest’anno dalla Regione Toscana, che ha inserito di nuovo questa possibilità in accordo con Trenitalia.